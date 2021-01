«La matemàtica de la història» de Deulofeu ja s'escolta en un podcast de Podimo

L'any 2016, Figueres va reivindicar la figura d'Alexandre Deulofeu com un dels personatges essencials d'aquella ciutat gloriosa de principi del segle XX, amb la coproducció i projecció, tant al teatre El Jardí com a TV3, del documental Alexandre Deulofeu. L'historiador del futur. Quatre anys més tard, ara es fa un pas endavant per donar-lo a conèixer a un públic molt més ampli a través, i per primer cop, dels podcasts. La plataforma d'audiollibres i podcasts Podimo ha condensat, doncs, l'essència de La matemàtica de la història i els principals auguris geopolítics que Deulofeu va predir, com ara la desintegració de l'Estat espanyol el 2029, en set episodis d'uns vint-i-cinc minuts. Tots ells ja són a l'abast dels oïdors hispanoparlants.

En aquest nou i ambiciós projecte, produït per La Coctelera Music i El Cañonazo Transmedia, es pot escoltar l'actor Francesc Orella posant veu a l'historiador figuerenc; el periodista David de Montserrat, que va estar al darrere de l'anterior documental i que ara també ha fet el guió, i el net de l'historiador i farmacèutic figuerenc Juli Gutiérrez, profund coneixedor i defensor del llegat del seu avi. «En el món del podcàsting, tot comença i acaba amb la narració excepcional d'una gran història. No hi ha dubte que seria fabulós per a la humanitat poder predir el futur de la història amb la finalitat d'evitar entrebancar-se amb la mateixa pedra», assegura Javier Celaya, responsable de la plataforma Podimo per Espanya i Llatinoamèrica. En aquest sentit, aquest gènere és un dels cinc més escoltats en aquests països. De fet, els podcasts estan vivint un creixement important com a nou format de consum de continguts culturals de ficció i no ficció. Des de Podimo asseguren que la llengua espanyola és, junt amb l'anglès, de les més demanades en la producció de continguts d'àudio.

Aquesta producció sobre Deulofeu inclou desenes de veus, música original, testimonis, gravacions històriques, arxius d'àudio de la família i una aposta narrativa innovadora que, segons Alex García, porten «a un nou nivell registres del gènere documental i la ficció».