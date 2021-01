Madama Butterfly i Penélope, properes actuacions a La Cate

La Sala Toni Montal de La Cate acull la reproducció aquest dijous 14 de gener de l'ópera Madama Butterfly. L'actuació està gravada el desembre de 2016 des del Teatre Alla Scala de Milà.

La nova edició del 66 Butaques l'estrenarà el grup figuerenc Penélope el proper divendres 22 de gener. Actuació on presentaran el seu disc debut Polvos Mágicos.

Les entrades dels dos espectacles ja estan disponibles al web www.lacate.cat



Madama Butterfly

És ben sabut que l'estrena de Madama Butterfly en La Scala el 1904 és un dels fiascos més famosos de la història de l'òpera. Per primera vegada des d'aquesta fatídica nit, Riccardo Chailly restaura la versió original de dos actes de Puccini a l'escenari de la Scala. "Tots creiem que coneixem aquesta òpera", escriu, però aquesta nova edició de la partitura original "ofereix descobriments continus". Inspirada en el teatre japonès Kabuki, aquesta nova producció màgica compta amb un elenc internacional d'estrelles.

"Va ser aquesta una representació rica en detalls, amb un profund i impressionant so i una enorme flexibilitat en els moments lírics, en particular durant l'exuberant evocació de l'alba de Nagasaki. L'Acte II ininterromput (posteriorment partit en dos per Puccini), es precipita inexorablement cap a la desaparició de Cio-*Cio-San "(Financial Times)



Penélope

És un projecte musical compost íntegrament per figuerencs, que neix de la idea de mesclar melodies de guitarra espanyola i clàssica amb ritmes moderns i la visió femenina dels problemes i inquietuds quotidianes de la vida nihilista contemporània. El resultat: una proposta musical sorprenent i seductora, combinant bases electròniques amb vents jazz, guitarra flamenca i un do melòdic escampat com la pols màgica que dona nom al seu disc de debut. Després d'unes primeres actuacions durant el 2019 a sales com But de Madrid, Bikini a Barcelona o Pumarejo a l'Hospitalet, el 2020 publiquen el seu primer àlbum i entren a la programació del Primavera Sound. Només l'aturada forçada per la pandèmia trenca la dinàmica positiva d'una banda que finalment podrà presentar al públic i jugant a casa el seu primer disc Polvos mágicos. Una ocasió única per descobrir una proposta musical de la que de ben segur se'n sentirà a parlar.