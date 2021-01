L'associació Hesed de Figueres fa una crida per aconseguir un nou local social

Com cada any, l'associació Hesed de Figueres entrega regals a la mainada de les famílies a les que dona suport amb menjar. Enguany també ha repartit joguines i ha participat en la campanya Operació Nen del Nadal, que permet enviar joguines a nens d'arreu del món. «La Covid ens ha aturat molt, però per Nadal hem prioritzat el repartiment d'aliments i de joguines entre les famílies vulnerables», explica Victòria Martínez, membre de l'associació.

A causa de la pandèmia, aquestes festes de Nadal, els voluntaris han hagut d'improvisar un espai on fer el repartiment, ja que «s'han disminuït molt els donatius i ens hem vist obligats a deixar el local just quan hi ha tanta necessitat. Som una entitat sense ànim de lucre i els únics ingressos que tenim provenen de petits donatius de persones amb un gran cor solidari», assenyalen des de l'associació. «Cada setmana, famílies en situació de risc social feien cua pacientment fora del nostre local per recollir una caixa amb aliments de primera necessitat, aliments que des del mes d'octubre passat ja no podien passar a recollir». Tot i així, els voluntaris no van deixar de repartir aliments inclús durant el confinament.

Davant d'aquesta situació, l'entitat va fer una crida a través de les xarxes socials per obtenir un nou local des d'on seguir ajudant. Aquest Nadal, el centre d'operacions s'ha ubicat en una de les sales de l'església evangelista, situada al carrer Mestre Falla, número 10, de Figueres, a l'espera d'obtenir un millor local, apunten. Des d'aquí, han aconseguit durant aquesta diada de Reis portar novament la il·lusió a moltes cases.

L'associació Hesed, que vol dir compassió, neix dins la vessant social de l'Església evangelista i es constitueix oficialment l'any 2011. «Som una associació molt petita però la nostra idea ha estat sempre aportar el nostre gra de sorra cobrint les primeres necessitats de persones en risc social, i també organitzant cursos i tallers de formació, com ara de nutrició, on ensenyem a fer coses bones amb pocs recursos». L'associació Hesed, amb el suport del Servei de Cooperació de l'Ajuntament de Figueres, va organitzar el 2017 l'exposició «Refugiats, un camí interminable» a l'OMAC, dins d'un treball més ampli amb altres entitats amb els refugiats: «Anem a les escoles i els instituts per fer sensibilització, és molt important prendre consciència que és tan necessari ajudar la gent d'aquí com enviar ajuda a altres llocs».

L'associació Hesed rep productes de primera necessitat del Banc dels Aliments i els reparteix els dimecres i els divendres. Són lots que es lliuren cada quinzena: «A l'estiu la demanda baixa, però, a partir d'octubre, molta més gent demana ajuda, una situació que ha empitjorat per la Covid».