El Ballet de Barcelona porta la màgia d'«El Trencanous» al Teatre Municipal El Jardí

Era el maig del 2019 quan va néixer el Ballet de Barcelona, una nova companyia integrada per joves ballarins de vint nacionalitats, sota la direcció artística del reconegut ballarí Chase Johnsey. El repte era grandiós, ja que es tractava d'una iniciativa privada i integradora per captar el talent de casa nostra. El resultat ha estat espectacular. Amb quatre muntatges en cartell, i un pendent d'estrenar-se aquest 2021, aquest dissabte a les 7 de la tarda representen el clàssic Trencanous al Teatre Municipal El Jardí, portant, de nou, la màgia del ballet a Figueres.

Carolina Masjuan, directora associada de la companyia, explica que, malgrat ser molt joves, han aconseguit despertar interès i generar sinèrgies positives. «Tenim molta il·lusió i ganes i la sort és que hem creat un ambient molt motivador, integrant a molts joves sortits de les escoles de dansa catalanes on hi ha molt talent», diu Masjuan. L'objectiu és «apropar el ballet a tothom». La seu la tenen a Rubí on assagen i fan classe al centre de l'Esbart Dansaire, una antiga fàbrica textil, però ja han actuat a França i han rebut invitacions de diferents festivals com el de Peralada, on haurien actuat amb Pere i el llop aquest estiu passat si la pandèmia no ho hagués impedit. Quelcom que els enorgulleix és que allà on van, repeteixen.

Un dels punts forts d'aquest Trencanous, que es va representar a l'auditori de Girona el Sant Esteve passat amb molt bona acollida, serà veure en directe a David Navarro Yudes, ballarí solista al Royal Ballet de Londres, que interpretarà el paper protagonista. «En David té molt de talent i una trajectòria impressionant», reconeix Masjuan. Degut a la situació de restriccions de mobilitat i amb dificultats per tornar a Londres, des de Nadal Yudes assaja amb el Ballet i ara s'ha incorporat a l'elenc per aquest espectacle. El Trencanous és, segons la directora, un fantàstic espectacle per veure en família. «És la nostra producció més gran a hores d'ara», afegeix.