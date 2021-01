L'espectacle de titelles 'Kumulunimbu' arriba a La Cate aquest diumenge

Diumenge 10 de gener a les sis de la tarda Guillem Gironès presenta el seu espectacle 'Kumulunimbu' a La Cate. Una mostra de titelles que captiva els més petits i commou els més grans, on es combinen els titelles i el clown, ple de detalls, humor, crítica i sorpreses, on la poesia us farà navegar per un mar d'emocions.

'Kumulunimbu és el relat d'un camí'. A qualsevol lloc del món, ara mateix i des de sempre, moltes vides comencen aquest camí. Una història d'amistat entre una nena i un núvol, que parla sobre la valentia, la injustícia, les migracions i la permanent esperança dels seus protagonistes.

La durada de l'espectacle és de 45 minuts i el preu són cinc euros -tres pels socis de La Cate i una entrada gratuïta per a cada grup de deu persones-. Es poden comprar a través de la web www.lacate.cat o a taquilla el mateix dia de la funció.