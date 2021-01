Un pare narra al seu fill els seus viatges i vivències al llibre 'Doce kayaks azules en Portlligat'

L'autor de 'Doce kayaks azules en Portlligat', Mútur H. Mor, narra les seves vivències, reflexions i viatges en aquesta història escrita a través de la carta d'un pare al seu fill. El llibre es divideix en quatre parts, una primera en la qual l'autor parla dels viatges que va realitzar als 60; una segona, sobre el viatge de l'espècie humana des dels seus inicis; una tercera, sobre el viatge de l'univers i la formació de la Terra i un quart, en el qual l'autor parla de la seva vida i la dels seus fills. El llibre, editat per Editorial Círculo Rojo, està escrit en present i és "una falsa ficció. Tot el que dic al llibre és veritat, però si no ho saps, ho pots llegir com un llibre de ficció", afirma en declaracions a l'ACN.

Els viatges del protagonista el porten fins a Afganistan, Egipte, Grècia, la Índia, la Unió Soviètica, l'Amazones, Suècia... De fet, Mútur H. Mor desgrana a la primera part del llibre el "viatge real" que va fer pel món als 60. L'autor destaca que parla d'un temps que ja no existeix perquè se situa a principis de la segona meitat del segle XX, als anys 60, en un món que "encara era verge" pel que fa els viatges i sense turisme. "Quan viatjava no sabia on anava, només que em dirigia al nord (Europa), al sud (Àfrica), a l'est (Àsia) o l'oest (Amèrica). Tenia una premissa i condició que era que no podia agafar cap transport públic i jo anava caminant o amb autoestop. Sobretot eren viatges cap a l'horitzó", diu.

Amb aquest esperit de viatjar constantment, assegura que el concepte de casa o "cova", com anomena al llibre, és molt important. En el seu cas la casa o la cova seria en part a Cadaqués, on viu ara, o la casa dels seus pares a Barcelona. "Tornava a casa amb tot el que havia vist i viscut, amb moltes fronteres que creuaves".

L'autor relata que quan viatjava estava sis mesos en condicions pocs fàcils, amb un dòlar al dia i sempre dormia a l'aire lliure. "Jo tornava realment molt feliç d'aquests viatges". Un referent per a ell ha estat 'La Odissea'. Mútur H. Mor apunta que Odisseo no volia tornar a casa, sinó viatjar, però sempre tenia la seguretat que tenia un lloc on tornar. "La cova et dona força per viatjar i tornar al lloc".

El segon viatge del llibre és el de l'espècie humana, del sàpiens, i l'autor ho intenta desgranar amb dades científiques sobre l'evolució de l'homo sàpiens. Uneix això amb el tercer viatge que descriu al llibre que és el viatge de l'univers, dels estels i de la formació de la Terra. "Amb tot això intento explicar, a través d'exemples i reflexions, que l'espècie humana no és ni millor que altres espècies", diu. El quart viatge és el més personal, en el qual parla de la seva vida i dels seus fills.

Assegura que tots els quatre viatges que descriu al llibre "van junts. Jo que neixo, que surto a viatjar en un món que té una història, qui soc jo i de quina espècie soc i els meus fills", apunta Mútur H. Mor.

El llibre està escrit en primera persona i en aquest ell parla amb un dels seus fills. 'Doce kayaks azules en Portlligat' va sorgir per la necessitat "de comunicar un pensament, una forma i una filosofia de vida. Era una necessitat de transmetre una vivència molt feliç".



Caiacs

Des de fa 45 anys, Mútur H. Mor recorre la costa del Cap de Creus amb caiac sortint de Portlligat. Un dia, va decidir comprar dotze caiacs de mar i dues o tres vegades a la setmana surt amb les persones que vulguin a recórrer la costa. Destaca el vincle que es crea quan estan remant en caiac i davant les dificultats de mar. "El mar et despulla i al mar ets qui ets, no et permet impostures, no hi ha bromes i has de ser qui ets". I aquesta és una de les idees que recorren el llibre, més enllà que li ha servit per titular-lo.