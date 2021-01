Malgrat la pandèmia i les seves restriccions, els Tres Reis de l'Orient han acabat arribant a totes les poblacions de l'Alt Empordà. Enguany no hi ha hagut cavalcades, però els ajuntaments s'han empescat tota mena d'activitats lúdiques i representatives per a mantenir una tradició que uneix totes les generacions amb els infants com a protagonistes. Una vegada més, res no hauria estat possible sense els centenars de voluntaris que han ajudat Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar.