Teatre de resistència: Convertir el menjador de casa en una platea

Tennessee Williams enregistra les seves «memòries» en un menjador d'un tercer pis sense ascensor del BarriVell de Girona. L'actor Martí Peraferrer Vayreda li dona vida en una experiència teatral, íntima, única i inoblidable. El també director del Festival de Teatre Amateur de Girona (FITAG), que cada any passa per l'Alt Empordà, defineix com a «teatre de pandèmia, teatre de resistència» el fet de convertir el menjador de casa seva, en una platea de proximitat per representar el monòleg La vida secreta de Tennessee Williams amb què ha fet gira durant més de deu anys per Llatinoamèrica i Catalunya, fent parada a Figueres i Roses. «Tot aquest viatge al final me n'adono que ha serit per portar l'obra al menjador de casa. Aquesta obra escalata i la redescobreixo i penso és així com s'havia d'haver fet». Només cinc espectadors i un actor són testimonis d'una proposta de màxima proximitat, que ha atret un ampli públic empordanès.

Explica Peraferrer que La vida secreta de Tennessee Williams és una obra que «lliga molt amb el moment actual de dolor que pateix el món de la cultura». El monòleg relata l'ocàs d'un autor mític i de gran èxit, que cau en l'oblit quan experimenta i innova en la seva obra dramàtica i la crítica el destrueix de manera implacable. Ell es va rebel·lar contra el tancament dels teatres durant les darreres restriccions per la Covid representant aquesta obra a casa seva i gràcies a l'èxit ja n'ha fet més de 25 funcions en un mes. «La gent tenia ganes de viure aquesta experiència que ha estat brutal.»





El públic empordanès ha estat espectador de la propostaPer l'espectador, la iniciativa es converteix en una oportunitat sense comparació: «És una de les experiències teatrals més intenses que he viscut mai. Sentint l'alè de l'actor/del personatge a la pell. Entrant de ple en la història. Sí o sí, sense treva. Físicament, gairebé, però, sobretot, emocionalment. Teatre en estat pur. Teatre de veritat. Teatre de quilòmetre zero.» explica. «Després d'això, no sé si el teatre convencional em convencerà del tot» assegura. Amb aquesta proposta la connexió entre actor, personatge i espectador permet que s'estableixi la màgia del teatre, redescobrint la seva essència, «m'ha fet créixer, m'ha fet sentir que valia la pena ser actor perquè tothom que marxa de casa se sent transformat, trasbalsat i sento que el públic està connectat amb mi i aquest viatge el fem junts».L'actor recomana que es faci teatre o comunicar el seu art en espais que no estan preparats per això per descobrir aquesta connexió. Les funcions al menjador de casa es mantenen fins el dia 8 de gener. Arran d'això hi ha una sala de Barcelona, el Racó dels Contes, que acull aquesta proposta, els dissabtes del mes de gener, per a 25 persones. Després d'aquesta experiència, «el repte ara serà anar a casa dels altres». conclou.