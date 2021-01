El sector musical vol que les entrades als concerts siguin un salconduit al confinament municipal

L'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) ha demanat que les entrades als concerts durant el confinament municipal dels pròxims deu dies siguin un salconduit per als espectadors. En declaracions a l'ACN, el president d'ARC, Jordi Gratacós, ha considerat que la nova resolució del Govern "és un retrocés" perquè no té en compte la ciutadania que no viu en nuclis urbans prou grans. "No demanem res de l'altre món, només una mica de lògica i de sentit comú", ha dit. Segons la seva opinió, la mesura "va en contra" de la possibilitat que té la persona de gaudir de la cultura, que si bé ara és un bé essencial, amb aquestes regulacions "no se'n té cura" ni es té en compte especialment, ha lamentat.

També en el terreny de les solucions, l'associació demana que la mateixa entrada serveixi de salconduit per poder tornar una mica més tard de les 22 hores a casa. Per a Gratacós, aquesta solució "no fa mal a ningú". A més a més, també proposa la modificació del confinament perimetral territorial a regions sanitàries com es va fer al juny en les fases 1 i 2 de la desescalada, en lloc de per municipis o comarques. "Plantegem el que es va fer al mes de juny, d'acord amb la regió sanitària, que no va per barris", ha afegit.



Una "greuge comparatiu"

D'altra banda, ha considerat que aquesta mesura és un "greuge comparatiu" per als ciutadans, ja que un barceloní pot moure's fins a onze quilòmetres per a assistir a un concert mentre que un veí de Vilafant no pot assistir a un acte cultural a Figueres (a 7 quilòmetres o un de Constantí no pot anar al Morell (a 5 quilòmetres).

Per a l'entitat, fer un confinament municipal sense excepció per a actes culturals, que van ser declarats com a bé essencial, retalla els drets dels ciutadans que no viuen a grans ciutats.



Allau de suspensions

Gratacós també ha considerat que es preveu una altra "allau de suspensions" de les actuacions previstes durant els pròxims mesos. Per a l'associació, és una realitat que s'agreuja si es té en compte que es preveu que teatres i ajuntaments no programaran oferta cultural els pròxims mesos.

A més, diu que han constatat que els concerts "van a menys" i que les petites activitats culturals i concerts que es programen no els salven "de gairebé res", tot i ser positiu socialment i permetre'ls demostrar que els focus "no provenen" de les manifestacions culturals. "Venim d'unes pèrdues molt grans", ha lamentat Gratacós, alhora que ha reconegut que l'impacte econòmic d'aquest confinament segurament no serà tan gran com el dels darrers mesos, si bé els obligarà a cancel·lar tot allò que ja havien programat.