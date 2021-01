La màgia de Ses Majestats d'Orient es desplega arreu dels pobles de la comarca

La màgia de Ses Majestats d'Orient ja estén les seves ales a la comarca reinventant la tradició ja que no hi haurà cavalcada de Reis tal com l'entenem ni arreu de l'Alt Empordà ni a la resta de Catalunya. Els Tres Reis ja han obert aquest dilluns a la tarda el campament reial del passeig Nou de Figueres perquè els més petits puguin fer un recorregut per diferents escenes on hi ha en Fumera, la zona dels regals o la carrossa nova dels Xumets.

A Figueres, tots els nens i nenes que aquest any deixin el xumet el podran lliurar a Ses Majestats d'Orient a través de la nova carrossa instal·lada a la Gran Parada Reial. Els patges i missatges reials deixaran els xumets en uns suports laterals de la carrossa perquè puguin viatjar fins a l'Orient i no se'n perdi cap. El taller Ventura& Hosta de Navata ha estat l'encarregat de fabricar la carrossa, decorada amb una sanefa feta de xumets grans en relleu i coronada per un xumet gegant il·luminat des de l'interior.

Ses Majestats els Reis d'Orient arribaran a les ciutats i pobles però ho faran complint les normes de seguretat estrictes que obliga la pandèmia. Els infants ja han pogut gaudir de la il·lusió reial aquest dilluns a la proposta estàtica de Figueres i dimarts, vigília de Reis, de les quatre a les nou del vespre, ho podran continuar fent. Fins a 10.800 persones poden arribar a assistir a la recepció reial.

Aquest dimarts, 5 de gener, els Reis arriben també a l'Escala per ubicar-se en un campament que els seus patges han muntat a la plaça Catalunya. A partir de les quatre de la tarda obre les seves portes, per on tots els nens i nenes i les seves famílies iniciaran un petit recorregut màgic per saludar Melcior, Gaspar i Baltasar.

Roses ofereix una proposta similar a la Ciutadella. En aquest indret carregat d'història, es prepara un recorregut màgic, d'uns 15 minuts de durada, en el qual els infants s'aniran trobant tots els personatges i elements que formen part de la comitiva reial: Melcior, Gaspar, Baltasar, la Miftal, el carter reial, les carrosses i els carboners, entre d'altres.

Altres municipis, com Castelló d'Empúries, se sumen també a les propostes renovades. La Comissió de Reis i l'Ajuntament han treballat perquè Ses Majestats arribin a la vila comtal. S'han habilitat tres espais per poder fer la recepció: l'envelat de la plaça de les Palmeres, el pati del Palau dels Comtes i la sala polivalent. A cada lloc, i en diferents passis al llarg del dia 5 a la tarda, s'hi acull la comitiva formada per diferents companyies de música i de dansa, els Reis Mags i un dinamitzador que anima l'ambient.

En el cas de la Jonquera, el municipi proposa una cavalcada invisible. Ha editat un conte explicant als infants com serà la visita de Ses Majestats d'Orient. L'esdeveniment necessita de la imaginació i la implicació de les famílies, que hauran de seguir al peu de la lletra les instruccions recollides en el conte que l'Ajuntament ha regalat als infants de l'escola Josep Peñuelas del Rio i de la llar d'infants Terra de Vents. «La voluntat era mantenir la màgia de la cavalcada tot i les restriccions. En aquest sentit, hem volgut aprofitar una situació adversa com la que estem vivint per proposar a la mainada una activitat original, única i engrescadora», conclou l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez.



I també l'espai Àgora de Vilafant serà, aquest any, l'escenari de la rebuda dels Reis d'Orient. L'Ajuntament ha preparat aquest espai per fer una rebuda com es mereixen Ses Majestats i sobretot perquè tots els infants puguin veure els tres Reis. L'Àgora és un espai cobert a l'aire lliure, situat a la zona esportiva que gràcies al seu aforament, permetrà que totes les famílies i infants puguin estar asseguts per veure l'arribada reial. La nit de Reis començarà a les cinc de la tarda amb el campament reial que estan preparant des de l'Espai Jove amb col·laboració amb els patges reials i diverses entitats del municipi.





