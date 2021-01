Gran diversitat d'històries nadalenques omplen els contes infantils

El Nadal és una època de l'any on regnen les històries fantàstiques al voltant d'aquesta festivitat, moltes de les quals s'han plasmat en contes. Un sondeig a algunes llibreries de Figueres ens mostren quines són les seves recomanacions de literatura infantil per demanar a la carta als tres Reis d'Orient.

Susi Pairutó, de la llibreria l'Auca, destaca el conte Cançó de Nadal, de l'editorial Combel, que explica la història d'un grup d'animals que són músics i toquen diferents instruments, com el violí, el violoncel o el saxòfon, i és adequat per a infants d'entre 1 i 6 anys. «Es tracta d'un conte musical, en què prement un botó sona un instrument per cada plana, i a l'última sonen tots conjuntament i s'il·lumina l'estrella de Nadal», explica Pairutó. A més, afirma que el conte de l'autora Nicola Slater ha estat dels més venuts aquestes festes.





Una carta pel Pare Noel, de l'editorial Cruïlla, és la lectura escollida per Franchu Llopis, responsable de la llibreria Bookman. L'escriptora i il·lustradora britànica Emma Yarlett explica en el seu conte com al Pare Noel li sorgeix una emergència, ja que no pot llegir la carta de la Paula, i demana ajuda a diversos amics i col·laboradors seus per tal de trobar el regal perfecte per a aquesta nena. Aquesta obra és recomanada per a mainada d'entre 6 i 8 anys.







Un dels senyals més reconeguts de les festes de Nadal és l'estel que va guiar els Tres Reis en el seu camí des d'Orient, i precisament és el fil conductor del conte escollit per Carme Heras, de la llibreria la Ploma: L'estel de Nadal al país dels contes, de l'editorial Baula. Forma part de la col·lecció «Contes desexplicats» i està il·lustrat per Ona Caussa. Aquesta obra literària està destinada a infants d'entre 3 i 6 anys i s'hi poden trobar personatges i relats clàssics però explicats d'una manera totalment diferent, amb arguments sorprenents que busquen que el petit lector faci volar la imaginació. Per completar les recomanacions nadalenques, El tió de Nadal, d'Anna Canyelles i publicat per La Galera, és una bona lectura també per als més petits.





Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors de Catalunya, ha assegurat que el sector editorial català ha recuperat les vendes durant l'últim trimestre del 2020. Ha marcat que en l'any que tot just hem finalitzat es notaria una caiguda de només el 5% de les vendes en ficció, no ficció i literatura infantil. «És una dada important tenint en compte la situació de la primavera», destaca Tixis. El president del Gremi d'Editors de Catalunya, en el seu balanç anual, dona importància a l'augment dels índexs de lectura, l'acceleració del comerç electrònic i les llibreries de proximitat, que han augmentat l'afluència quan han pogut obrir. També destaca la caiguda de l'exportació al 50% i un augment de la pirateria d'entre el 30 i el 35%.