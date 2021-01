La comèdia familiar «Lo Nuestro», dirigida per Mercè Vila, arriba a Figueres

La sala La Cate de Figueres acull aquest diumenge, a les set de la tarda, l'obra Lo Nuestro, una comèdia d'Edu Manzanares, dirigida per Mercè Vila Godoy. Estracta d'una proposta que s'adreça al públic familiar. Està produïda per la Sala Flyhard, premi Millor text original als Premis Teatre Barcelona 2020 i nominació a Millor espectacle de petit format als Premis Butaca 2020.

L'acció de l'obra se situa en una nit de Cap d'Any. Els Guerrero Fernández, una família d'un barri obrer, ja tenen la taula parada, el raïm a punt i la televisió posada per veure les campanades. Una nit per estar en família i celebrar l'arribada d'un nou any. Una nit per fer balanç de l'any que acaba i demanar nous desitjos per al que comença. Però tots podem somiar en gran? O hi ha qui només pot tenir somnis que càpiguen dins una nou? Són algunes de les qüestions que plantejar l'obra.

A Figueres ha quedat posposada l'obra de la companyia Tequatre a causa del confinament municipal que es comença a aplicar el dia 7 de gener. La proposta de la companyia que s'havia programat per a aquest dissabte a La Cate de Figueres, en dues sessions, queda posposada fins a nou avís. «Per responsabilitat i per respecte a la gent que no pot venir de fora deFigueres ajornem les dues funcions previstes , les entrades continuen sent vigents però la data es confirmarà més endavant» ha assenyalat el director Jaume Pujadas.

La programació cultural es tanca amb una proposta musical, en aquest cas a Roses, del músic Alberto DelPuerto i Ariadna Vieyra. Serà dissabte, al teatre, a les set de la tarda.