El Gran Circ de Nadal tanca amb 6.000 espectadors, un terç dels de l'any passat

La 7a edició del Gran Circ de Nadal de Girona ha tancat les portes aquest dimarts amb tan sols 6.000 espectadors, que representa una tercera part dels 19.000 de l'edició de l'any passat. Les funcions van arrencar el mateix dia de Nadal i durant cinc dies s'han ofert catorze funcions de l'espectacle 'Adrenalina', format per 25 artistes de nou països diferents. Les restriccions en l'aforament han fet davallar el nombre d'entrades a la venda però el que més ha afectat en la reducció d'espectadors són les restriccions de mobilitat, que impedeixen a la població sortir de la comarca durant les festes.

Els promotors del circ han recordat que dues terceres parts del públic era de fora de la ciutat de Girona i per això aquest 2020 s'ha registrat una assistència tan baixa. Tot i així, el Gran Circ de Nadal de Girona és dels pocs circs de Nadal de tota Europa que s'ha celebrat aquest any. La majoria de països han decidit suspendre'l a causa de la pandèmia.

En la 7a edició, el circ havia reduït la seva durada a 90 minuts, suprimint la pausa entre les dues parts que hi havia anys anteriors per reduir el risc de contagi. També s'ha suprimit el servei de bar per evitar la interacció entre espectadors i s'ha desinfectat les butaques després de cada passi. A més, els espectadors havien de portar la mascareta durant la funció i també s'han marcat circuits d'entrada i sortida per no generar aglomeracions.