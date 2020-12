Les campanades d'Any Nou, la litúrgia del raïm i els bons desitjos

La tradició mana que, per Cap d'Any, ens mengem un gra de raïm amb cada campanada que toqui el rellotge. Ningú sap del cert on i quan va començar aquest costum, però sovint s'explica que el van inventar uns pagesos valencians cap al 1909. La llegenda conta que aquell any van tenir més raïm del que podien vendre i es van empescar aquest ritual per donar-li una sortida.

La nit de Cap d'Any sol venir acompanyada de molts rituals que invoquen la bona sort. Menjar-se el raïm n'és un, però n'hi ha una pila més, com, per exemple, deixar les maletes a la porta, que farà que viatgis molt. Si fiques una peça d'or a dins de la copa de cava o a dins de les sabates, guanyaràs molts diners. I si entres al 2021 a peu coix sobre la cama dreta, tindràs un any ple de fortuna.

El raïm de la sort és el costum d'usar la fruita comestible de la vinya com a element gastronòmic bàsic de la nit de Cap d'Any a diversos països d'influència espanyola. Sense cap elaboració prèvia, és costum donar la benvinguda a l'any nou amb dotze grans, que es fan coincidir amb les campanades que marquen els dotze últims segons de l'any que es deixa enrere. Normalment, aquest ritual es fa a casa, amb la família i les amistats, després d'un bon àpat, per bé que, en algunes poblacions, la gent es concentra davant del rellotge de l'església o de l'ajuntament per començar l'any en comunitat.

Mossèn Miquel Àngel Ferrés, arxipreste de l'Alt Empordà interior, explica que la celebració de les dotze campanades és «una tradició ancestral no lligada a cap ritus litúrgic». Observa que es tracta més d'una iniciativa de caire popular. «Nadal se celebra a l'església, mentre que, aquesta proposta, és més aviat antològica», reflexiona mossèn Miquel Àngel Ferrés.

Avui dia, les fruiteries presenten el raïm de Cap d'Any en preparats molt ben elaborats, però, ja que som terra de vinyes i parlem de raïm, el viticultor Josep Serra, responsable del celler La Vinyeta, de Mollet de Peralada, diu que «si hagués d'escollir, triaria el Moscat d'Alexandria, una varietat tradicional a l'Empordà».

Aquest any, la cerimònia de les dotze campanades i la litúrgia del raïm es converteixen en una celebració íntima i domèstica, amb les complicacions que ha suposat la pandèmia del laCovid-19, que ha trasbalsat les tradicionals celebracions nadalenques.

El que es recomana més és mantenir la calma davant de l'arribada d'un nou any amb el seguiment del virus, en un moment en què la vacuna per combatre-la ja és una realitat.