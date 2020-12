L'Ecomuseu Farinera acull la sèrie fotogràfica "La Farinera 1994" de Francesc Guillamet

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya adquireix cada any un seguit d'obres artístiques i fotogràfiques per tal de configurar la Col·lecció Nacional. La compra es fa seguint una sèrie de criteris per determinar la idoneïtat d'adquirir un bé cultural per a les col·leccions públiques, sigui a través de compra, dació o donació. Aquest 2020, el Departament de Cultura de la Generalitat ha rebut 30 donacions i ha adquirit un total 2.025 objectes i fons, els quals inclouen diverses peces, entre compres directes i drets de tempteig per un valor total de 1.339.290,59 €. Entre elles, i dins el Pla Nacional de Fotografia, s'han adquirit 1.843 obres de 42 autors i autores per valor de 356.787,00 €.

Una d'aquestes adquisicions és la sèrie de fotografies La Farinera 1994 de Francesc Guillamet, en concret 33 fotografies i 120 còpies digitals adquirides per 8.470 €. Aquestes obres van ser exposades a l'Ecomuseu Farinera l'any 2018 ja que documentaven el treball que el fotògraf va fer entre gener i juny de 1994 tot passejant-se amb la seva càmera per la farinera, llavors encara en activitat, i fotografiant els seus espais. Una visió artística i documental única. Ara el museu en queda com a dipositari després de la compra que ha fet la Generalitat de Catalunya.