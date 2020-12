Spielberg rodarà a Empúries la nova seqüela d'Indiana Jones

El jaciment arqueològic d'Empúries serà un dels escenaris d'una nova pel·lícula protagonitzada per l'heroi Indiana Jones. L'empresa encarregada de buscar localitzacions per a una nova seqüela de les aventures del famós arqueòleg, és la mateixa que va escollir les escales de la catedral de Girona per a rodar Joc de Trons. Darrere del projecte hi torna a haver Steven Spielberg, que compta amb el veterà Harrison Ford per a encarnar la figura d'un vell professor interessat en les colònies de l'antiga Grècia en el Mediterrani. Els localitzadors ja han iniciat els tràmits per a demanar els permisos de rodatge a les ruïnes i a tocar l'antic moll grec. També tenen previst enregistrar algunes escenes a Sant Martí d'Empúries i a la Torre de Montgó, segons han explicat fonts municipals.

És previst que en els pròxims dies es convoqui un càsting per part de la productora King Herod, tot i que alguns dels figurants ja han estat contractats durant aquest desembre. Entre aquests hi ha l'elenc de professors de l'institut Narcís Monturiol de Figueres, que cada any protagonitzen una particular versió dels pastorets. Enguany, a causa de la pandèmia, la seva actuació ha estat telemàtica. "Pengem una escena cada tres o quatre dies a YouTube i, per sorpresa nostra, vam rebre la proposta d'aquest rodatge, ja que buscaven actors aficionats que estiguessin acostumats a reviure els temps del naixement de Jesús", explica Ernest Pibernat, director de la representació.

Les ruïnes d'Empúries sentiran el fuet d'Indiana Jones.

El primer film protagonitzat per Harrison Ford va aparèixer el 1981 amb el títol Indiana Jones, a la recerca de l'arca perduda. Des d'aleshores, les seves aventures sempre han estat lligades a llegendes vinculades amb l'arqueologia. En aquesta ocasió, sembla que l'heroi del barret i el fuet perseguirà una nau grega que hauria robat una important escultura, el destí de la qual seria l'altre punta de la Mediterrania, a Empúries.

Harrison Ford i Steven Spielberg preparant el rodatge d'una escena.

Steven Spielberg hauria acceptat rodar a l'Escala després d'haver conegut a través de les xarxes socials el cas de la tonyina Trini i el seu retorn reiterat al port pesquer. El director sempre ha declarat que després de Tiburón no ha parat de buscar un "argument més amable" sobre la relació dels humans i els animals marins. De fet, aquest dilluns 28 de desembre, és previst que l'equip del rodatger sobrevoli el port amb helicòpter per captar imatges del peix, segons ha sol·licitat el mateix Spielberg.