Un Nadal passat per FaceTime

Aquest atípic Nadal està condicionat per les mesures restrictives aplicades a tot el territori per evitar contagis de la pandèmia de Covid-19. L'última revisió del govern apunta a un confinament comarcal durant tota la setmana, reunions de sis persones excepte les dates assenyalades que es podran reunir fins a deu persones de dues bombolles diferents, i un toc de queda prolongat fins al març. Les circumstàncies esmentades faran que moltes famílies no es puguin reunir com feien cada any. Estudiants empordanesos que es troben a l'estranger han hagut de fer volar la imaginació per reinventar-se el Nadal tal com el coneixien i intentar que la distància sigui més amena. Tot i haver fet les gestions possibles per tornar a casa per Nadal, les restriccions de cada país, confinaments durs com el d'Alemanya, problemes amb el col·lapse de les proves PCR i amb el Visat, així com decisions personals de quedar-se a l'estranger per no posar en risc als familiars són algunes de les causes que hi hagi empordanesos celebrant el Nadal via FaceTime a l'estranger. Aquest és el cas d'en Pau Ruíz, un estudiant figuerenc del Màster en Servei Exterior a la Universitat de Georgetown que, per culpa de diversos problemes amb el Visat i la beca del màster, passarà aquestes dates amb uns amics de la família a Califòrnia i veient els seus familiars virtualment.

L'Elena Rodríguez, figuerenca estudiant a Frankfurt, també passarà les festes distanciada de casa a causa del confinament dur que va aprovar la cancellera Angela Merkel fins al 10 de gener. De totes maneres, també trobem estudiants empordanesos a l'estranger que podran tornar per Nadal com la Mar Oliva, estudiant d'Erasmus a Florència i l'Ariadna Arbolí, estudiant de Màster de Sociologia Política a la London School of Economics. No obstant això, les dues evidencien que seran unes festes molt diferents de les que coneixien fins ara encara que puguin tornar a casa: celebracions més íntimes, adeu als dinars i sopars on es reunia tota la família, quedades online amb els més grans, entre un seguit important de noves situacions que deixen les restriccions per aturar els contagis de la pandèmia.

No fa falta anar tan lluny, els casos dels quatre estudiants empordanesos no són casos aïllats: moltes famílies que resideixen al mateix país es veuen obligades a passar unes festes a la distància amb situacions –fins ara– mai vistes: campanades per FaceTime intentant menjar el raïm en consonància, donar les cartes als Reis Mags via WhatsApp o correu electrònic, i, fins i tot, inventar-se cançons que exposen la peculiaritat d'aquestes festes, com Un Nadal diferent, de la peraladenca Marina Pratcorona, que al final només pretén passar la situació de la millor manera possible.

Si una cosa ha deixat clara aquesta pandèmia, és que tenim una important capacitat d'adaptació a temps mai vistos, i que l'últim repte que queda a l'aire aquest any és aprendre a sentir-se a prop encara que el nexe sigui una pantalla.

El figuerenc Pau Ruíz no tornarà a casa per Nadal i celebrarà les festes amb uns amics de la família a Califòrnia. Està estudiant el Màster en Servei Exterior a la Universitat de Georgetown –la mateixa universitat on va estudiar el rei Felipe o Bill Clinton– i a causa de problemes amb el Visat si surt del país, ha decidit quedar-se a l'estranger. De totes maneres, el mateix programa on està adherit no recomana als estudiants viatjar fora dels Estats Units. Intentarà quadrar horaris i poder-se reunir via FaceTime amb la família tot i la diferència horària.





L'Elena va acabar el grau de Global Studies a la Universitat Pompeu Fabra aquest estiu, i va decidir viatjar a Frankfurt per motius laborals. La cancellera Angela Merkel va anunciar un confinament dur a tot el país fins al 10 de gener, fet que la impossibilita tornar a casa a prop dels seus. De totes maneres, abans de l'anunci del confinament ja tenia pensat quedar-se a Frankfurt. Hi ha un col·lapse de les proves PCR als laboratoris i era impossible aconseguir-ne una, 48 hores abans de viatjar tal com les autoritats demanaven.





L'Ariadna va arribar a Londres el setembre passat per fer el Màster en Sociologia Política a la London School of Economics. Tot i la pandèmia, la universitat ha apostat per mantenir el campus obert i oferir un ensenyament no virtual. Ella ha decidit tornar a casa per Nadal: la universitat paga una prova PCR certificada per a viatjar a tots els estudiants internacionals. No obstant això, explica que serà un Nadal molt diferent dels que havia viscut i que només estarà amb la família més propera i no veurà els avis per prevenció.





La castellonina Mar Oliva fa tres mesos que està d'Erasmus a Florència. Ha anat veient com les restriccions del país s'endurien durant els darrers dies, però de totes maneres pot fer-se una prova PCR i tornar a casa per Nadal. S'hi estarà dotze dies i ja avança que serà impossible reunir-se tota la família com feien cada any –són més de vint–, que tocarà fer celebracions més íntimes amb la bombolla familiar, i aprofitar els avantatges de les noves tecnologies encara que, evidentment, no sigui el mateix.