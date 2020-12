El misteri de la formiga amb llums de color lila de la Rambla de Figueres

Moltes persones s'han preguntat com és possible que, entre totes les formigues blanques que il·luminen la Rambla de Figueres, una tingui el color lila. Aquesta diferència no ha passat desapercebuda als ulls dels vianants i les especulacions no s'han fet esperar: que si és lila com a acció reivindicativa en la lluita feminista, que si s'han equivocat a l'hora d'instal·lar els llums, que si aquesta formiga dona un tret diferenciador a la filera d'insectes d'una forma expressa...

El misteri l'ha resolt l'alcaldessa, Agnès Lladó, després que una persona li preguntés, en l'entrevista amb els lectors de la nostra edició digital emporda.info, per la tonalitat morada de l'insecte enlluernador: «Va ser un problema tècnic. Va entrar aigua al led. Tot i això, permeteu-me que ho digui, el color lila és un color que m'agrada molt».

Amb el dubte desvelat, la màgia del Nadal pot donar ales a la imaginació i, en alçar el cap i contemplar l'ornamentació de formigues, cada persona que gaudeixi a la seva manera, igual com l'artista Salvador Dalí es va inspirar en el moment de dissenyar-les.

Consulta tota la informació de Nadal a l'Alt Empordà