Marina Pratcorona: «He escrit una cançó per a la meva família perquè aquest Nadal no ens podem reunir»

Cantant i mestra. Marina Pratcorona volia fer una cançó de ritme alegre pensant en aquells parents que aquestes festes no podrà veure a causa de la pandèmia. A més de sorprendre la seva família, la cantant, que va formar part de Crossing, amb el seu germà Ernest i amb Joel Riu, ha aconseguit commoure els seus seguidors.

La peraladenca Marina Pratcorona (1993) ha tornat a l'escena musical amb un tema de Nadal.

- D'on sorgeix la cançó Un Nadal diferent?



- Sorgeix per la idea d'escriure-li una cançó de regal a la meva família, ja que viuen a Sabadell i aquest any no els podria veure després de 27 anys reunint-nos tots a casa de la meva àvia. Vaig pensar que havia de fer alguna cosa i vaig volerlos regalar aquesta cançó. Em vaig inspirar un dia i vaig començar a escriure.



- Quina rebuda està tenint?



- Tenint en compte que tinc pocs seguidors a les xarxes, que fa pocs dies que va sortir i que ningú s'esperava que faria un single així, considero que la rebuda està sent molt bona. De fet, aquesta cançó havia de ser un regal per a la meva família, en cap moment pensava comercialitzar-la ni fer-la pública, i menys fer-ne un videoclip.



- S'ha estrenat amb la discogràfica Halley Records.



- Sí, exacte. La mostra de la cançó la vaig passar al meu pare, li va agradar molt, i ell li va passar a diversos contactes i, d'aquests contactes, va arribar a Halley Records. A aquesta discogràfica els va agradar molt la peça i van proposar-me treure-la amb ells, i que fes un contracte discogràfic específicament per a aquesta cançó. Per a mi, va ser una gran sorpresa que no esperava per res del món, ja que es tractava només d'un regal per a la família. Estic molt satisfeta i contenta. Tot va ser molt ràpid, perquè vaig entrar a gravar el 23 de novembre; l'1 de desembre, estàvem parlant

amb la discogràfica, i el 9 de desembre, vam publicar la cançó. Encara no he tingut temps d'assimilar-ho.



- Té més projectes entre mans?



- No m'ho havia plantejat fins ara. Jo feia tres anys que estava aturada, des del novembre del 2017, quan em van dir que havia de deixar de cantar perquè els nòduls que tenia no anaven a menys. Després, em van operar i vaig passar per tot. De cop, aquesta gran sorpresa. Ara és possible que tregui alguna cosa més i que em vagi animant, ja que m'ha motivat i inspirat a seguir i a voler fer més cançons. Però si faig alguna cosa més professional, serà quan s'acabi el curs escolar en el qual estem, perquè jo també soc mestra i estic estudiant per a les oposicions. Ara estic molt centrada en això. Ja tinc molta pressió i no vull posar-me'n més en treure singles i anar fent temes. Si surten, benvinguts seran, i, si no, m'esperaré a treure'm les oposicions de mestra. Les ganes de fer coses no em falten.



- L'any passat va tornar a cantar amb Crossing, però va dir que encara no tenia l'alta. Com es troba en aquests moments?



- El novembre del 2017 em van dir que havia d'aturar la veu, i el novembre del 2020 m'han donat l'alta. Aquest és el millor que m'ha pogut passar aquest any.