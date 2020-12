Ha arribat l'hora del brindis nadalenc, amb vins del territori

Un brindis és l'acte de beure a la salut d'algú, o en alguna celebració, sovint fent xocar les copes i pronunciant unes paraules de bon desig, agraïment o salutació. El ritual sol ser col·lectiu, amb un cerimonial formal o en situacions informals. En situacions formals, el brindis el sol iniciar un convidat, després que s'hagi servit el vi o cava, per complimentar l'amfitrió i la seva família. Com a acte de cortesia, l'amfitrió pot fer un altre brindis als convidats. Tots es posen drets i alcen les copes fins a l'alçada de la boca i mirant cap al comensal honorat. El que ha iniciat el brindis pronuncia unes breus paraules de bon desig i llavors simultàniament tots fan un tast de la copa.

Per Nadal, serà moment d'aprofitar que som asseguts al voltant de la taula familiar per fer el brindis. Els professionals de l'enologia acostumen a fer recomanacions per gaudir d'un bon assortiment de vins i caves que ofereixin un reclam per brindar.



Laura Masramon

"Racons Monastrell 2017. Un vi amb arrels. Autèntic Monastrell empordanès, crescut en els costers de pissarra de les muntanyes de Vilamaniscle, on se situa el Mas Pòlit, un petit celler familiar amb una història que us l'ha de narrar en Josep Lluís Iglesias des del mirador de les seves vinyes.

"Nabius frescos, notes herbàcies i aromes pebrades de ginebró. Un gran vi encara jove, concentrat, tintat i amb un fons mineral com de pedra molla. Amb pols de canyella i lleugeres notes torrefactes entra dolç i cremós al paladar, esdevé àcid i salí al seu pas, amb un taní granulós que ens recorda l'extracció de la pell del raïm madur. El seu postgust amarg el posiciona com un vi amb complexitat, fent-lo llarg i embolcallador. Obriu-lo abans de l'àpat i gaudiu d'una bona copa amb tranquil·litat".



Toni Gerez

"Gran Claustro Cuvée Especial Gran Reserva 2016. Un cava amb trenta mesos de maduració en ampolla. Aquest està elaborat amb Pinot noir i Chardonnay. Una part del Chardonnay envellida en bota de roure alier durant quatre mesos".

"Té un color groc pàl·lid amb tonalitats verdoses, amb un carbònic finíssim. Unes aromes extraordinàries de fruites, brioixeria i torrats (aromes de la fusta, com vainilla, camamilla). Sabor sec, però, alhora, unes confitures de fruites blanques i tocs de pa torrat. Segur que, aquests dies de festes, tindreu marisc i peixos a taula. Per aquesta raó, necessitareu aquest meravellós vi blanc, que us farà gaudir i combinarà perfectament amb tots aquests àpats. I també per acompanyar algun formatge".



Anna Vicens

"Esventat. Recomano els Esventats, les dues novetats del celler Mas Llunes, un celler familiar amb una llarga tradició vitivinícola del municipi de Garriguella, que es diuen Esventat Blanc i Esventat Negre, per brindar amb entrants i primers plats (el blanc) i amb plats principals (el negre)".

"Aquests vins són elaborats a partir d'una agricultura ecològica, respectuosa amb el medi ambient i sense cap additiu afegit, ni llevats ni sulfits. Aquesta és, i ha de ser, la tendència d'elaboració i de consum dels vins si volem tenir cura del planeta i de la nostra salut. Tot això us ho recomana una sommelier des del 1997 i, al mateix temps, que és supervisora de les botigues Wine Palace i, des de l'any 2016, soc la presidenta de l'Associació Catalana de Sommeliers (ACS)".