Grans produccions amb segell empordanès arriben al cinema en un moment de crisi històrica

Dirigida per Ramon Térmens i amb l'actriu figuerenca Àngels Bassas en el repartiment, La dona il·legal és una de les produccions amb segell empordanès, candidata als premis Gaudí, que s'ha estrenat també a Figueres amb la reobertura de les sales: «El cinema està en el pitjor moment dels 125 anys de la seva història» remarca el cineasta que recorda que el problema ve de lluny. «Barcelona ha perdut 60.000 butaques des de l'any 1980» i no ha fet més que empitjorar amb l'enfonsament en les recaptacions per la crisi de la Covid-19.

A la seva darrera pel·lícula, la vida d'un advocat canvia radicalment quan la seva nova clienta apareix morta en un Centre d'Internament d'Estrangers. El film aborda el tema de l'abús que reben les persones que es troben en el nostre país en una situació irregular. Una dona nigeriana, amb l'ajuda del seu advocat d'immigració, lluitaran contra el sistema de deportacions corrupte del nostre país.

Per fer la pel·lícula, s'ha envoltat d'un elenc important d'actors entre les quals destaca Àngels Bassas amb qui ja havia treballat anteriorment. L'actriu figuerenca interpreta la Carla: «Una advocada molt amiga del protagonista, del Fernando. Són dos tipus d'advocats molt diferents. Treballo per a un bufet d'alt estànding i porto el cas d'una noia kosovar i, al final, per amenaces i pressions del mateix bufet, acabo abandonant el cas i passant-lo al Fernando.» Per a l'actriu, La dona il·legal és «una pel·lícula extremadament valenta, compromesa, amb un guió espectacular».

Satisfet de les bones crítiques i la repercussió mediàtica, el cineasta confia que la pel·lícula es mantingui als cinemes, que tingui un recorregut de llarg termini a través de col·loquis i cinefòrums.

Màxima Quer, responsable de CAT Cinemes de Figueres, on s'ha pogut veure el film, constata la bona acollida entre el públic: «És colpidora». Tot i això «som un sector molt tocat, la gent té por, una part important del nostre públic són la gent gran i els trobem a faltar, tenim les esperances posades en què la campanya de Nadal i Reis ens deixi respirar una mica».

Podria significar això la fi del cinema tal com el coneixem. El director de La dona il·legal creu que «el cinema no morirà mai, és un art universal, però podrà canviar la manera de veure'l». En un moment en què grans companyies com la Warner han anunciat que estrenaran el 2021 les seves pel·lícules a les sales i en plataformes de streaming, fer cine avui «més que de valents és de kamikazes». Bassas reivindica: «Si no treballem, si no ens deixen fer bolos, si no obren els teatres, cinemes, les biblioteques a les activitats culturals, estem empobrint la societat i a nosaltres. La cultura s'ha demostrat que és segura».

La dona il·legal és una coproducció d'Espanya (Segarra Films) i República Txeca (Mímesis), que compta amb la participació de Televisió de Catalunya, un dels treballs més durs del director, des del punt de vista psicològic: «Deixa en evidència l'absència dels drets humans».

També s'ha estrenat amb èxit als cinemes, la nova pel·lícula del cineasta i actor empordanès(Pàtria, Doctrina, Ànima). És un llargmetratge històric estrenat a Filmin i a 28 sales de cinemes de tot Catalunya. Terra de telers s'ha pogut veure a Figueres i a Roses.