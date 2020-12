Figueres substitueix la cavalcada de Reis per una "Gran Parada Reial" al Passeig Nou

L'Ajuntament de Figueres ha decidit que enguany no seran els nens qui aniran a esperar els reis sinó que seran els reis qui esperaran als nens. I això ho faran en una gran Parada Reial instal·lada al passeig nou de la ciutat els dies 4 i 5 de gener, de 16 a 21 hores.

En aquesta parada reial a més del seguici reial hi haurà altres personatges nadalencs com en Fumera, la cartera reial i s'hi estrenarà una nova carrossa.

Hi haurà un itinerari preestablert i amb sentit únic que tindrà entrada per Avinguda Salvador Dalí i sortida per Ronda del Parc. Serà obligatori l'ús de mascareta en tot moment segons allò que preveu la regulació vigent en relació als infants.

Les entrades seran gratuïtes però caldrà accedir a la plataforma de www.figueresaescena.com per obtenir-les. Les entrades seran nominals per un grup de màxim 6 persones del mateix grup de convivència. Estaran disponibles a partir del 2 de gener a les nou del matí. També es poden obtenir a una taquilla d'expedició d'entrades a la placeta baixa de la Rambla.



L'acte es retransmetrà a través del canal Youtube de l'ajuntament i de les seves xarxes socials, el dia 5 de gener a les 20h podràs viure el recorregut per la parada reial i veure el pregó reial.

