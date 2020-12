El Claustre vol transformar llibres d'art en joguines

El galerista Marià Mascort explica que el període de confinament i tota aquesta pandèmia han posat en evidència les situacions complicades i fràgils que viuen moltes persones. Durant tot aquest temps, va estar-li donant voltes a la situació per veure com ell, com a director de la Galeria El Claustre, podia contribuir per ajudar. El resultat és una campanya que han batejat com a Llibres d'art per joguines i que impulsen, tant a Girona com a Figueres, en col·laboració amb Creu Roja Girona. Els principals beneficiaris seran els infants de famílies sense recursos.

Quan Marià Mascort va ser conscient de la quantitat de llibres d'art que acumulaven a la biblioteca de la galeria –«són milers i alguns d'ells repetits, editats al llarg dels nostres quasi quaranta anys d'història», assegura– va decidir fer-ne ús i un ús social i cultural, alhora. «Vam decidir que podíem regalar-los a canvi de donacions», explica. Així va ser que es van posar en contacte amb Creu Roja Girona i tota l'aventura va començar a rodar. Mascort és del parer que un llibre «és un regal bonic i, a més, té el valor de culturitzar i per tenir-los aquí i que ningú els gaudeixi...». La proposta no està reservada només als socis del Claustre, sinó que s'obre a tots els ciutadans. Només cal que qui estigui disposat a donar-hi suport pot passar per les galeries de Girona i Figueres i endur-se els llibres que vulgui. «Si en volen un, doncs, un, dos, tres, quatre, els que desitgin, no hi ha problema», comenta. L'única condició que imposen és que facin una donació monetària en les guardioles que posen a disposició. Tampoc marquen la quantitat: «A lliure voluntat, l'import que vulguin, sigui 1 euro o 100».

Quasi tots els llibres que donen són editats per ells mateixos, entre ells, monografies d'artistes que exposen a la galeria. «Els solem regalar als nostres clients i molts cops en fem de més pensant en els futurs clients que tindrem». Mascort està convençut que «en aquest país la gent és molt bona gent» i, de fet, aquestes darreres setmanes ho està comprovant gràcies a la bona acceptació de la campanya. «Pensar que un llibre nostre pot servir perquè un nen tingui una joguina i més aquest any, no té preu», diu.

Col·lectives de Nadal

Aquesta campanya, a més, coincideix amb les dues col·lectives de Nadal que s'exposen a les sales de Girona i Figueres, fins al 5 de gener. És una oportunitat única, doncs, per veure obres de tots els artistes que El Claustre representa, és a dir, estils molt variats i personals.