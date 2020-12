La Mostra d'Hivern de l'Aula de Teatre Eduard Bartoí es farà en format virtual

L'Aula de Teatre Eduard Bartolí (ATEB), com a entitat impulsora del teatre a la comarca de l'Alt Empordà, celebrarà durant aquestes dates la seva habitual Mostra d'Hivern, amb fins benèfics. Es tracta d'un conjunt de representacions de petites peces per part de l'alumnat que pren part de les classes de l'Aula de Teatre. Cada grup prepararà una peça de 5-10 minuts, totes elles amb una premissa comuna; enguany, totes les seves representacions giren entorn dels paraigües, i la mostra, en conjunt, porta per títol Aixopluc.

Cal destacar que la principal novetat és que, aquest 2020 marcat per la Covid i les seves conseqüents restriccions, la Mostra d'Hivern de l'Aula de Teatre serà en format virtual, a diferència d'altres anys. S'emetrà a través dels canals de Youtube i Facebook Live de Tramuntana TV i de l'Aula de Teatre mateix; des d'on es podran realitzar els donatius per part dels espectadors i espectadores. Els beneficis d'aquesta recaptació es destinaran a La Marató de TV3 que, precisament, aquest any s'enfoca a la pandèmia.

Aquesta petita mostra d'arts escèniques, una habitual dins del calendari cultural de l'Alt Empordà, compta amb el suport de l'Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona, així com la col·laboració de Tramuntana TV per a la seva emissió.



ATEB

L'Aula de Teatre Eduard Bartolí és una federació sense ànim de lucre d'entitats teatrals i culturals de la ciutat de Figueres que rep el suport de l'Ajuntament de Figueres. Dóna estructura al projecte l'Aula de Teatre de Figueres i és un punt de trobada de les entitats i grups de teatre del municipi, així com una plataforma de participació ciutadana en l'àmbit cultural i local. L'ATEB, d'acord amb les seves finalitats, treballa a partir de tres eixos principals dins l'àmbit de les arts escèniques i el sector cultural: l'Escola de Teatre, el Club de l'Espectador i l'associacionisme cultural.

Gràcies al suport de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Figueres i altres administracions, l'Aula de Teatre és un actor articulador del sector de les arts escèniques a la ciutat i la comarca, així com un interlocutor en l'àmbit de l'associacionisme cultural i teatral de la ciutat.

Enguany, l'Aula de Teatre Eduard Bartolí està desenvolupant un pla estratègic per tal de planificar el camí i les properes passes de l'entitat. El pla vol estructurar les properes accions per tal d'ampliar i consolidar l'oferta formativa i l'Aula de Teatre com a referent en formació d'art dramàtic i de servei públic. Aquest pla també estructurarà les estratègies de creació i dinamització de públics, així com les necessitats dels grups de teatre i entitats culturals d'arts escèniques de la ciutat i la comarca.