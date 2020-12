Circusland obre les portes a Besalú amb més de 500 objectes

Circusland ha obert les portes aquest divendres a Besalú (Garrotxa). Es tracta d'un nou museu vinculat a les arts circenses que compta amb 537 objectes exposats entre cartells, vestits i objectes d'artistes. Un dels objectes més destacats de la col·lecció és la maqueta del circ Gleich, que ocupa 50 m2 i és la més gran del món que desenvolupa amb detall com era un circ a principis del segle XX. El museu recull totes les disciplines artístiques que es poden veure en un circ al llarg del seu recorregut. El seu fundador, Genís Matabosch, ha detallat que l'objectiu del nou equipament és "dignificar el circ". La primera fase del projecte ha suposat una inversió d'1,7 milions d'euros.

El museu més gran d'Europa dedicat al circ, Circusland, ha obert les portes al públic aquest divendres a Besalú (Garrotxa). Es tracta d'un equipament de 1.500 m2 en què s'hi exposen 537 objectes relacionats amb el món del circ. Tot el material prové del fons de Circus Arts Foundation, liderada per Genís Matabosch, que és la organitzadora del Gran Circ de Nadal de Girona i del Festival Internacional del Circ.

Matabosch ha assegurat que l'obertura del museu és "un somni fet realitat", ja que portaven "més de 20 anys" intentant obrir un equipament cultural vinculat al circ. De fet, ho van provar a Figueres i també a Girona. Finalment s'ha acabat ubicant a l'antic monestir de Sant Pere de Besalú.

Circusland comença el seu recorregut explicant els orígens del circ, que va néixer com un espectacle amb cavalls i poc a poc va anar incorporant altres disciplines. A l'inici del recorregut també es pot veure una de les joies de la corona del museu: la maqueta del circ Gleich. Es tracta d'una reproducció en miniatura d'aquest circ que va existir a principis del segle XX i que va viatjar per tot Europa i va fer parada a Barcelona durant l'exposició universal.

La maqueta és la reproducció d'un circ en miniatura més gran del món (ocupa 50 m2) i ja s'havia exposat anteriorment durant el Festival Internacional del Circ. En aquesta maqueta hi ha representats el mateix nombre d'animals que hi havia al circ o també els mateixos membres que formaven les dues orquestres. Ara, es podrà veure de forma permanent a Circusland.

A partir d'aquí, el museu explica les diferents disciplines que s'inclouen en el circ com ara acròbates, pallassos o funàmbuls. En l'apartat dels còmics, també hi ha un espai dedicat als pallassos de cara blanca, que tenien un estatus de "més elegants" que els pallassos de nas vermell. Per això portaven vestits d'alta costura, alguns d'ells exposats en el museu. Genís Matabosch ha detallat que confeccionar un dels vestits amb lluentons característic d'aquests humoristes comportava "unes 400 hores de feina".

Primera fase del projecte

L'obertura de Circusland representa la primera fase d'un projecte que vol "dignificar el circ", tal com s'ha fet en altres corrents culturals com ara la dansa o la lírica. Segons Matabosch, encara hi ha "molts estereotips" sobre les arts circenses. En aquest sentit, l'impulsor del museu ha recordat que molta gent veu el circ com "un espectacle només per a nens", quan es tracta d'una disciplina cultural més.

La reforma de l'edifici ha costat 1,7 milions d'euros, però l'objectiu és seguir creixent. Matabosch ja ha avançat que treballaran per "tenir més espai per a les exposicions temporals". Segons l'impulsor del museu, la idea és que els investigadors que fan recerca a partir dels arxius de Circus Arts Foundation puguin mostrar al públic els resultats de les seves investigacions amb exposicions temporals. "Volem posar el focus a temes concrets", ha avançat Matabosch.

Un "goig" per a la demarcació

En l'acte de l'obertura oficial de Circusland hi ha acudit el delegat del Govern a Girona, Pere Vila, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Tan Pere Vila com Miquel Noguer han coincidit en afirmar que és "un goig" obrir Circusland "en moments de pandèmia".

A més, els representants de la Diputació de Girona i de la Generalitat han avançat que volen seguir col·laborant amb el projecte. De moment, la Diputació de Girona es va comprometre en abonar 500.000 euros entre el 2020 i el 2021 i la Generalitat 750.000 dividits en quatre anys.

Pere Vila també ha aprofitat per recordar les "dificultats" que ha comportat l'obertura del museu. En aquest sentit ha lamentat que l'Ajuntament de Figueres els hagués "deixat de costat per un interès polític del moment". En aquest sentit, Matabosch ha lamentat les "falses esperances" que els va transmetre el consistori a l'hora d'ubicar-hi el nou museu.