L'Escala programa una trentena d'activitats de Nadal adaptades a la pandèmia

Les àrees de Joventut, Cultura i Promoció Econòmica de l'Escala han previst una programació adaptada a la situació de pandèmia actual, en què es fa indispensable reservar plaça prèviament, limitar l'aforament dels espais i establir condicions per maximitzar la seguretat dels assistents.

L'encesa de l'enllumenat nadalenc, el divendres passat, obria aquesta programació. Es va tractar d'una encesa en condicions especials, ja que per evitar aglomeracions, es va fer de forma virtual, a través de Canal 10 Empordà.

Entre les activitats previstes durant aquest mes, hi ha rutes guiades, tallers, activitats d'actiu-natura i espectacles, entre altres. La majoria d'aquestes ja tenen obertes les inscripcions a l'Oficina de Turisme (plaça de les Escoles, 972 770 603) i algunes d'elles també es poden fer a inscripcions.lescala.cat.

Aquest any no es pot fer el tradicional parc infantil de Nadal, seguint les normes marcades per les autoritats sanitàries. En el seu lloc, l'Àrea de Joventut ha programat un conjunt d'activitats sota la denominació de La màgia del Nadal a l'Escala.

Així, entre el 28 i el 30 de desembre, s'han previst quatre espectacles que es faran a la Sala Polivalent amb un aforament limitat a 200 persones com a màxim. Es mantindrà distància de seguretat entre grups de convivència i serà obligatori l'ús de la mascareta.

El 28 de desembre s'han previst dues sessions de l'espectacle infantil Petit Circ d'en Tonet (5 i 19 h). El dia 29 hi haurà l'espectacle juvenil de màgia amb The Rocker (16.30 h) i el 30 de desembre l'espectacle infantil Disco per xics. Durant aquests dies també s'han previst sessions per a grups reduïts de làser combat i tallers de scrap, fanalets i ceràmica. A més, es farà un scape poble durant els tres dies, organitzat per les tècniques del servei socioeducatiu l'Alternativa. Totes aquestes activitats són gratuïtes i les inscripcions es poden fer a l'Oficina de Turisme del 14 al 21 de desembre.

També s'ha previst l'espectacle d'humor, per a tots els públics, L'home orquestra, a càrrec del conegut personatge televisiu Peyu. Es farà el dia 29 de desembre a 2/4 de 9 del vespre i l'entrada té un cost de 12 euros (anticipada). Les inscripcions es poden fer a partir el 14 de desembre a inscripcions.lescala.cat.



Festa de fer cagar el tió

Aquest any, la festa de fer cagar el tió, organitzada per la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics, també s'hauria de fer amb inscripció prèvia i amb grups de màxim sis persones. Cada nen haurà de portar el seu bastó de casa i els grups aniran entrant de forma progressiva. Es farà el dia 22 i 23 de desembre, de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda. Es pot fer la inscripció a l'Oficina de Turisme.

Com ja s'havia anunciat anteriorment, també l'arribada dels Reis serà aquest any diferent, amb la instal·lació del campament reial a la plaça Catalunya i l'obligació d'haver fet inscripció prèvia (el termini per inscriure's s'acaba el 14 de desembre i es pot fer a inscripcions.lescala.cat).

Altres propostes





Concert de The Hanfris Quartet

Diumenge 20 de desembre

A les 12 hores

Al Mac Empúries