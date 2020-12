Figueres presenta la programació cultural amb 50 propostes de teatre, música, dansa i circ

Figueres ha presentat la programació cultural de la nova temporada escènica i musical de la ciutat fins el mes de maig en un acte a l'Auditori Caputxins amb l'actuació d'Azucena Momo, que ha presentat l'espectacle de dansa Dones ballen dones. També s'ha realitzat una lectura en reivindicació de la cultura per part de l'actor Xavier Sais Juy.

Els diferents tancaments dels equipaments escènics durant el 2020 han obligat a ajornar moltes de les propostes previstes, algunes de les quals s'han hagut de reprogramar durant el 2021. En total, la temporada de gener a maig de 2021 d'arts escèniques i musicals inclou un total d'una quinzena d'espectacles aplaçats que es complementen amb més d'una trentena de nous, recollint prop de 50 propostes de teatre, música, dansa i circ proposades per l'Ajuntament de Figueres i entitats de la ciutat.

Aquesta temporada ha cercat l'equilibri i varietat en les propostes. Pel que fa al teatre el públic podrà gaudir de clàssics com La tempesta de Shakespeare a càrrec de la companyia Parking Shakespeare (26 març) i d'espectacles amb temàtiques punyents com Jauría (31 gener), sobre el cas de La Manada; Encara hi ha algú al bosc (26 febrer), sobre la Guerra de Bòsnia, o el monòleg 360 grams d'Ada Vilaró, sobre la pròpia experiència d'un càncer de pit (6 març). També, des d'una mirada més còmica, la companyia La Calòrica ens portarà dues propostes: De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, sobre el canvi climàtic (16 abril) i Els ocells, una mirada política de la societat actual (23 abril). L'humor, tant necessari davant la situació actual, també hi serà ben present amb altres espectacles com Lo nuestro (10 gener), 20 "El refrito" (20 febrer), Cobertura (30 abril) o Els gossos (9 maig).

Les companyies locals també hi tenen protagonisme amb les dues funcions ajornades de la companyia Tequatre de l'espectacle No hi ha lladre que per bé no vingui (9 gener) i la nova proposta de La Funcional Teatre. El 2021 la companyia figuerenca celebra el seu 30è aniversari i ho vol celebrar representant algunes de les obres d'un dels gran dramaturgs del teatre universal: Txèkhov. Entre el mes de maig i setembre portaran a escena els textos de La gavina, Les tres germanes i tres peces curtes - El cant del cigne, El regne de les dones i L'ós -.

Pel que fa a la música, en la programació dels propers mesos hi tindrà un paper molt important amb la reprogramació del concert de The New Raemon acompanyat per l'art en directe de Paula Bonet (23 de gener); la preestrena del nou disc de Clara Peya (12 febrer); l'estrena del nou disc de Maria Arnal i Marcel Bagés (20 març), o la recuperació del concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi que va ser un èxit en el seu moment (7 maig). A més, a aquestes propostes s'hi sumen les de Joventuts Musicals de Figueres, amb noms com Criatures, Quartet Atenea o el duet Irene Mas i Marc Serra, o les de la segona edició del cicle 66butaques programat per l'entitat La Cate, amb noms com Anna Andreu, Penélope o Jorge Da Rocha.

Tampoc hi faltarà dansa i, especialment, circ. Aquesta temporada comptarà amb dos ballets, un a càrrec del Ballet de Barcelona que representarà El trencanous (16 gener), i l'altre, impulsat per l'empresa Factoria Cultural i ajornat del 2020, a càrrec de Ballet de Moscou amb una mostra de ballarins russos que representaran en format de solo algun peces dels grans ballets de Txaikovski. També hi haurà lloc per la dansa urbana, amb el nou espectacle, també ajornat, dels Brodas Bros, Around the world (25 abril).

El que cal destacar més és l'aposta pel circ de gran format. Després de veure el cap de setmana passat la Producció Nacional de Circ, la nova temporada ens porta d'una banda una de les companyies de circ contemporani amb més nom a Catalunya i Europa, Baró d'Evel, amb el seu espectacle Là (2 de maig), i l'espectacle de celebració del 25è aniversari del Circ d'Hivern de l'Ateneu 9barris, Fins i tot la foscor. Even the darkness (13 març).

En l'apartat familiar trobem les noves propostes de companyies com els Farrés Brothers, Orbital (24 gener), el nou espectacle de titelles de El Pot Petit, El lleó vergonyós (27 febrer); la nova producció de Les Bianchis amb un text sobre la mort explicada als infants de la dramaturga Clàudia Cedó, Les croquetes oblidades (21 març); i l'espectacle de dansa multipremiat Lù de la companyia Maduixa (17 abril). A aquestes propostes s'hi sumen les titelles programades per l'entitat La Cate.

Per últim, aquesta programació compta amb les propostes d'altres entitats com l'espectacle ajornat de La Dolça Tardor (30 maig), les propostes de teatre programades per l'entitat La Cate o una nova edició del Festival Còmic per Setmana Santa. Més endavant també es presentaran les propostes d'entitats emmarcades en les Fires i Festes de la Santa Creu.

Com a novetat destacar l'amplia oferta d'abonaments, amb un abonament de teatre, un de música, un de dansa/circ i un de combinat i l'ampliació dels descomptes, augmentant el descompte de menors de 18 anys a menors de 25 anys i un nou descompte per a majors de 65 anys. Estaran disponibles a www.figueresaescena.cat i a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí els dijous de 19 a 21h.

La venda d'entrades comença el dijous 17 de desembre a les 19.00h a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a les 19.30h al web www.figueresaescena.cat, però només es posaran a la venda els espectacles de gener i febrer. Els espectacles de març es posaran a la venda el 14 de gener; els d'abril l'11 de febrer i els de maig l'11 de març, a excepció de concert de Maria Arnal i Marcel Bagés que es vendrà a partir d'aquest dijous. L'objectiu és anar obrint la venda de la resta de propostes mes a mes per tal d'adaptar les mesures preventives a la realitat vigent en el moment.

Aquelles persones que havien comprat l'entrada d'espectacles ajornats a taquilla cal que es dirigeixin de nou, abans de la nova funció, a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí, els dijous de 19.00 a 21.00 h, per tal d'obtenir les noves entrades o bé sol·licitar-ne la devolució.

Temporada d'exposicions

El Museu de l'Empordà prorrogarà fins al 21 de març l'exposició "Pintar, crear, viure. Dones artistes a l'Alt Empordà (1830-1939)" que es va inaugurar el passat 3 d'octubre i que és el resultat d'un intens projecte de recerca realitzat per Cristina Masanés per encàrrec del propi Museu.

El dia 24 d'abril s'inaugurarà l'exposició "Tura Sanglas / Rosa Tharrats: un diàleg artístic. Subjectivitat de la matèria, poètica de l'objecte".

Les activitats relacionades amb aquestes exposicions es programaran segons l'evolució de la pandèmia i de les mesures establertes pel seu control.

També es prorroga exposició "Immersió. Homenatge a Narcís Monturiol" fins al 14 de febrer.

La mostra Josep Vallès. Entre l'alquímia i l'art" es podrà veure del 5 de març al 16 de maig. i la proposta de Jove Creació Europea, del 29 de maig al 8 d'agost

Activitats de la Biblioteca Fages de Climent

Per la seva banda, la Biblioteca de Figueres centra les seves propostes en el foment de la lectura a través de l'àmplia activitat dels seus 13 clubs de lectura adreçats tant a adults, com a joves i infants i fa una aposta per la participació directa dels autors i autores dels llibres proposats en les tertúlies, a banda d'incloure activitats complementàries com sortides per tal de poder gaudir d'alguns dels espectacles inclosos dins la programació del Gran Teatre del Liceu, el Teatre Nacional de Catalunya o Figueres a Escena. Així mateix, s'han programat activitats de promoció de les lletres com ara les habituals presentacions de llibres, un espectacle literari entorn de Víctor Català a càrrec de l'escriptor Miquel Martín i l'actriu Olga Cercós, que podrà veure's en el marc dels actes programats entorn del Dia Internacional de les Dones i, per descomptat, la ja tradicional Revetlla de Sant Jordi, que enguany aplegarà els escriptors i escriptores locals que han publicat obra entre el Sant Jordi de 2019 i el de 2021, amb la voluntat que aquesta trobada literària inclogui també als autors i autores que no van poder donar-se cita presencialment el Sant Jordi de l'any 2020 a causa de la situació causada per la pandèmia.

D'altra banda, la Biblioteca ofereix als seus usuaris i usuàries activitats culturals de caire divers, i continua apostant per dinamitzar el seu fons musical i donar visibilitat a la música i els grups de Figueres i l'Alt Empordà a través d'un cicle de concerts que formen part del projecte Paraula de Músic. Com és habitual, al mes de juny tindrà lloc la novena edició de "Biblioteques amb DO", el projecte que porta la cultura del vi a les biblioteques públiques de Catalunya i que enguany estarà basat en un seguit de propostes culturals que maridaran la literatura i el món dels llibres, l'art i els museus del territori amb els vins de la DO Empordà a través de la participació de diversos cellers de la comarca que ens oferiran un tast dels seus vins.

No es deixen de banda les propostes d'aprenentatge adreçades als joves, i tindrà lloc una nova edició del projecte BiblioMakers, gestionat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, creat amb l'objectiu de dotar d'un espai tecnològic, de manera flexible, a les biblioteques gironines. A través de 2 tallers, es cercarà que infants i joves es puguin reunir per dissenyar i construir alguna cosa tangible, digital o física, partint de les seves idees prèvies, compartint recursos i coneixements de manera col·laborativa.

Per descomptat, la Biblioteca també proposa una programació d'Hores del Conte adreçades a les famílies amb infants per tal que gaudeixin d'un munt de contes explicats per professionals del sector que ens faran emocionar i estimar la lectura.

Les activitats s'han adaptat a la normativa de seguretat i higiene imposada per a prevenir la COVID-19, i la inscripció prèvia és obligatòria per tal de controlar els aforaments, que també es veuen reduïts. En cas que les restriccions sanitàries no permetin la realització d'activitats culturals presencials, la Biblioteca vetllarà per mirar de donar continuïtat a bona part de les propostes a través de la virtualitat.

Amb la voluntat de fer de la biblioteca un equipament cultural més inclusiu, s'oferiran periòdicament activitats amb intèrpret en llengua de signes (LSC). A més a més, la biblioteca disposa de bucle magnètic al taulell i a la sala d'actes.