Roses presenta la Guia de Patrimoni Cultural dedicada al Castell de la Trinitat

Aquest dimecres, 16 de desembre, la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic i l'Ajuntament de Roses, presenten al Teatre Municipal el segon volum de la col·lecció de Guies del Patrimoni Cultural de Roses, dedicat al Castell de la Trinitat. A la realització de la guia hi han participat diferents especialistes en arqueologia, museologia o difusió cultural, com Josep Burch, Francesc Xavier Hernàndez, Gema Vieyra, Marcel Pujol, Toni Martínez i Lluís Palahí.

L'acte es completarà amb la conferència "El castell de la Trinitat. Una petita fortalesa amb una important funció" a càrrec del doctor en arqueologia i tècnic de la Càtedra, Lluís Palahí i que s'emmarca en el III Cicle de Xerrades d'Arqueologia de la Càtedra que s'ha desenvolupat durant els darrers mesos. Per finalitzar l'acte,es presentarà un petit vídeo sobre el castell de la Trinitat realitzat per la càtedra.

Per poder assistir cal fer reserva prèvia trucant al 972 25 24 00 (ext. 557) o enviant un correu a cultura@roses.cat. També es podrà seguir l'acte online a través de facebook.

L'edició de la guia es planteja com un element de potenciació del coneixement del castell i com un complement a la visita del monument i la seva nova museografia inaugurada l'any 2019.

Una de les principals funcions de la càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni arqueològic és la difusió de la recerca. Per assolir aquest objectiu la càtedra –en col·laboració amb l'Ajuntament de Roses, la Fundació AGBAR i la Fundació Girona Regió de Coneixement-, han impulsat tot un seguit de publicacions destinades a donar a conèixer, a diferents nivells, la recerca que s'està desenvolupant en l'àmbit de l'arqueologia medieval i moderna a nivell nacional i internacional.

En aquest àmbit la Càtedra impulsa l'edició de la col·lecció Guies del Patrimoni Cultural de Roses, una col·lecció de breus guies visuals destinades al públic no expert interessat en el patrimoni. L'objectiu és el de donar a conèixer el patrimoni arqueològic de Roses, tractant de forma individualitzada els diferents espais, jaciments i monuments. Les guies s'estructuren a partir de capítols curts, amb un ús del llenguatge i dels conceptes rigorós però de fàcil comprensió i amb una important potenciació de l'aparell gràfic. A cada volum es cerca la participació d'experts en molts diferents àmbits per a la redacció dels diferents capítols i d'aquesta manera oferir una visió el més acurada possible dels diferents temes tractats.

El primer volum es va dedicar al "Monestir de Santa Maria de Roses" i el segon, objecte de la presentació de demà, al "castell de la Trinitat".

Aquesta edició es podrà consultar en format paper i on-line.