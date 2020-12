Els Pastorets de Figueres fan un recés aquest Nadal

El Nadal és Pastorets i pessebres vivents. Però aquest any és diferent. La situació pandèmica ha obligat la junta d'Els Pastorets de Figueres a prendre «una decisió dura»: suspendre les representacions. La dificultat de trobar-se presencialment per assajar, l'obligatorietat de reduir dràsticament l'elenc a l'escenari que habitualment supera el centenar de persones i les darreres restriccions de mobilitat han portat la junta fins a aquesta decisió. Malgrat tot, però, asseguren que «no volem deixar la ciutadania sense Pastorets» i miraran de ser presents a les xarxes o amb altres iniciatives que ara estudien. Tampoc descarten posposar-los fins avançat el 2021. Els socis ho estan valorant.

Aquest any havia de ser el primer de l'estrena de la nova junta de l'associació. «El febrer passat, l'antiga junta va plegar en ple, eren pocs i duien molts anys. Un grup de gent, que fa molt temps que els representem, vam decidir-nos», explica la presidenta, Laia Alsina. La idea va ser crear una junta gran –són deu persones– i intergeneracional. Treballen per comissions en les quals els socis també poden participar, «perquè volíem fer partícip a tothom». A partir d'aquí, van començar a treballar per fer l'obra, però va arribar el confinament.

Fer escenes al Castell

Laia Alsina remarca que la Coordinadora de Pastorets de Catalunya els ha ajudat molt, sobretot «per saber en quin marc legal ens havíem de moure». El primer, que no podien ser més de vint persones dalt de l'escenari, cosa que els comportava una dificultat evident. Això els va portar a pensar diferents opcions: «Només fer els papers principals amb els músics a baix o representar una mena de pessebre vivent amb escenes parlades al castell de Sant Ferran». Aquesta darrera és la que van votar majoritàriament els socis. Fins i tot es van buscar solucions per si feia molt fred o com decorar-ho.

La decisió va coincidir, però, amb aquestes darreres setmanes de restriccions i la impossibilitat de trobar-se per assajar. «Vam fer-ne en línia, però no és el mateix», reconeix. Quan es va aixecar la restricció sobre les activitats culturals, la normativa va marcar que ja no podien assajar juntes vint persones i havien de ser només sis. «Ho hem fet unes quantes setmanes, però, com que no vàrem passar de fase, ho hem vist inviable», conclou la presidenta. «Per portar la nostra gent davant d'un públic sense assajar correctament, amb nerviosisme i no disfrutant d'aquell moment, no és el que volem», diu Alsina. Cal recordar que totes les persones que representen els Pastorets ho fan per amor a l'art i perquè estimen la tradició i el teatre.

La nova junta, que suposa una alenada d'aire fresc a l'entitat, està integrada per Joana Pujolràs, Albert Rubio, Jordi Pont, Mireia Costa, Núria Parnau, Eric Jiménez, Marisol Capallera, Berta Sayeras, Marina Del Moral i la mateixa Laia Alsina. Moltes són les idees que tenen per reactivar els Pastorets que, els darrers anys, han anat perdent públic a Figueres. Han posat en marxa una direcció conjunta de totes les seccions per «crear sinergies» i una orquestra pròpia. Caldrà esperar una mica més per veure-ho.



