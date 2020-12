El Museu del Joguet de Figueres dedica una exposició a les boles de neu

El Museu del Joguet de Figueres se submergeix en les festes de Nadal amb diferents propostes, entre elles la presentació d'una exposició temporal dedicada a les populars boles de neu. Les peces de la mostra pertanyen a la col·lecció de Pilar de Ferrer Torró, recentment donada al Museu per la seva família. Es pot visitar fins al dia de Reis.

Portes obertes el dia de Reis



Un any més, el Museu ofereix jornada de portes obertes el dia de Reis. A causa de la situació actual i per tal de garantir una visita segura sanitàriament per tothom durant el dia 6 de gener, serà imprescindible realitzar la reserva prèvia.

La reserva s'ha de realitzar telefònicament al 972 504 585 durant l'horari d'obertura del Museu, indicant noms i cognoms, nombre de persones i telèfon de contacte.

També durant aquests dies i fins al 6 de gener, el Museu del Joguet de Catalunya presenta una nova exposició temporal de petit format sobre joguets d'adoctrinament franquistes. La idea sorgeix a partir del Treball de Fi de Màster d'en Pol Forcadell.

La mostra té la intenció d'interpel·lar el visitant sobre el significat implícit que portaven alguns joguets o publicacions editorials destinats als nens i als joves.

A partir d'aquests objectes, la dictadura franquista pretenia transmetre un seguit de valors, idees i conductes a la joventut amb la voluntat d'assegurar la seva pròpia prevalencça.

