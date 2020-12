Irene Solà rep el premi Anglada de narrativa aquest divendres a Figueres

L'escriptora Irene Solà rep el 17è premi de narrativa Maria Àngels Anglada per la novel·la Canto jo i la muntanya balla, aquest divendres a les 7 de la tarda. A l'acte, només està previst que hi participin una part del jurat, la mateixa autora i l'exdirectora del Museu de l'Empordà, Anna Capella, que ha estat convidada a glossar l'autora i el llibre premiat amb el que ja havia obtingut el premi Anagrama de novel·la i el premi de la Unió Europea 2020. Aquest divendres també es presenta a Figueres el memoràndum del que s'han fet un tiratge curt. Per les restriccions, l'acte es podrà seguir des del canal de YouTube de Tramuntana TV i de l'institut Ramon Muntaner.