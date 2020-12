La figuerenca Ariadna Colomer reivindica al teatre el poder de la imaginació

La figuerenca Ariadna Colomer, de 24 anys torna a pujar a l'escenari, al Teatre Aquitània de Barcelona, per reivindicar el poder de la imaginació i la creació amb el musical familiar 'Imma i Gina (o com sobreviure en el món digital)', escrit i dirigit per Tinet Puig. «És un espectacle de teatre familiar que parla de forma divertida i original sobre com la tecnologia pot estimular i, alhora, pot fer-nos perdre la nostra capacitat de crear i imaginar». Gina és una nena de deu anys molt alegre i amb molta imaginació. No necessita gairebé res per passar-s'ho bé: té una amiga imaginària, l'Imma, amb la qual juga a una infinitat de passatemps que ella mateixa inventa.

A la protagonista d'aquesta història, la Gina, malgrat la seva fantasia desbordant, li passa el mateix que a qualsevol altre nen de la seva edat: vol que Pare Noel o els Reis Mags li regalin una tauleta digital per a poder distreure's amb els jocs en línia i tot l'univers de diversió que promet l'entorn virtual. Ja no pot esperar més: o enguany aconsegueix el que desitja o es portarà molt malament. Els esperits de Nadal, no obstant això, no acceptaran les seves amenaces i enviaran la bruixa Befana per a impedir que la Gina perdi la seva imaginació.

L'Ariadna Colomer interpreta dos personatges dins l'obra. Dona vida a l'amiga imaginària de la Gina, l'Imma, que li ha permès interpretar per primer cop una nena petita: «M'ha fet molta il·lusió jugar a escena, imaginant, ha estat un regalàs fer tot aquest procés creatiu que per a mi ha estat nou» i també fa el paper de la bruixa bona que «és un personatge còmic dins l'obra, amb aparença de velleta, per seguir el tòpic, però que en el fons és una noia jove, moderna a qui li encanta el rap». El muntatge dona algunes claus per a fer compatibles dos mons, el real i l'imaginari, i per a crear espais necessaris per a la interacció amb els i les més joves de la família. L'espectacle revoluciona una història típica de Nadal: en el moment en què aconsegueix la tan desitjada tauleta, la Gina emprendrà un viatge cap a la solitud, de la qual només podrà escapar gràcies al poder de la imaginació i de la música, una altra de les protagonistes de la proposta.

Les lletres del musical són de Jofre Bardagí que va començar la seva carrera artística l'any 1994 amb Glaucs. Amb els temes del musical s'ha fet un cd que es posa a la venda en cada funció.

Els dos personatges que fa l'Ariadna li permeten combinar les seves dues grans passions. «Per damunt de tot soc actriu i cantant de musical i fer aquesta obra em fa molt feliç».



Trajectòria musical

Ariadna Colomer va començar amb els estudis d'art dramàtic el 2013 i ja els ha finalitzat. Va concursar a l'Oh Happy Day amb el grup Not Named, i mentrestant fa bolos amb diferents formacions. Combina aquesta faceta amb les classes de cant i teatre musical.

En aquest musical, ha tingut l'oportunitat de treballar novament al costat de l'actriu Carla Pueyo, que ja van actuar juntes a Una habitació buida, l'any passat. Aquesta nova oportunitat ha estat per a l'artista «aire fresc» després de veure truncats alguns projectes importants a causa de la pandèmia. L'actriu havia de treballar en un musical a Madrid, però tot va quedar cancel·lat.

L'obra, amb aforament limitat i malgrat les restriccions de mobilitat, està sent molt ben acollida. L'estrena oficial es va fer dissabte passat i es podrà veure fins al dia 5 de gener.