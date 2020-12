Conclouen la restauració de l'obra «El dia i la nit» de Lleixà

L'empresa Pintures Llorente de Llers ha conclòs la restauració de l'escultura El dia i la nit, de Lleixà, que es troba en una de les vies d'accés a Figueres. A l'obra se l'ha tractat amb emprimacions d'antiòxid i brillant per fer-la més resistent i s'ha respectat l'estil original. El tractament ha permès recuperar l'emblemàtica simbologia de l'artista.

Joan Llorente explica que es van trobar amb una peça molt degrada on dels núvols, per exemple, ja només es percebien les ombres. La pintura que hi havia era molt porosa i absorbia la humitat, cosa que potenciava el rovell. A més a més, «en ser una obra de ferro, aquest no deixava respirar. A l'estiu cremava. La majoria d'esmalts aguanten, però amb el temps es rovellen», confirma Llorente. Sense tant rovell, hauria pogut ser tractada amb pintura microceràmica per evitar que el ferro s'escalfés, opció que utilitzen els avions, però que és molt costosa.

Joan Llorente, amb més de quatre dècades d'experiència en el sector de la pintura, assegura que aquesta actuació mantindrà l'obra en bones condicions durant molt de temps.