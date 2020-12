La companyia La 113 porta al CER de l'Escala la comèdia «13 i dimarts»

La companyia de teatre gironina La 113, porta al CER de l'Escala la comèdia francesa 13 i dimarts, una obra plena de girs sobtats on tres personatges veuen com la sort és l'única sortida davant les dificultats de la vida. Però la sort ve i va, i totes les expectatives que es generen acaben naufragant sempre, segons més tard. La vida de la Cristina, bancària desencantada davant la vida; la d'en Jeroni, que s'ho agafa tot amb humor, i la de la Natàlia, que mai no té gaire sort, canviaran per sempre després d'un sopar. El que preveia ser una vetllada tranquil·la i agradable acaba sent un terratrèmol ple d'emocions incontrolables.

L'obra s'havia d'estrenar fa uns mesos, però les mesures de confinament van impedir-ho. 13 i dimarts es podrà veure el dissabte 19 de desembre a les 8 del vespre i el diumenge 20 a les 6 de la tarda al CER. Cal fer reserva prèvia. Les entrades es poden anar a recollir al CER, o bé encarregar-les per correu electrònic o per telèfon.