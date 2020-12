Mor als 89 anys l'escriptor britànic John Le Carré

L'escriptor britànic John Cornwell, més conegut com a John Le Carré, ha mort aquest diumenge als 89 anys. La seva editorial, Curtis Brown, ha expressat el condol a la família i amics a través de les xarxes socials, definint Le Carré com un dels "grans escriptors del món". El novel·lista ha mort d'una malaltia no relacionada amb la covid-19. Cornwell era conegut per les seves històries d'espionatge, en molts casos ambientades en l'època de la Guerra Freda. L'espia que tornava del fred o La casa Rússia són alguns dels seus títols més coneguts.