Ca l'Anita de Roses acollirà l'exposició de Josep Vallès

Josep Vallès Rovira va ser el crític d'art de Tele/eXprés entre el 1969 i el 1979, on va fer un seguiment minuciós de l'art català reivindicatiu i innovador, amb un estil literari molt peculiar, eliminant preposicions i articles. També va treballar per publicacions Canigó, Vida Parroquial, 9 País, El Noticiero Universal, Artes i Crónica 3, acompanyant als artistes catalans i empordanesos, que empraven nous llenguatges estètics, a través de les seves crítiques.

Entre els llibres que va publicar destaquen Tàpies empremta: Art-vida (1982), Retalls (1984), Dalí delit Empordà (eròtic, esotèric, marxista) (1987), Del Tura al mar (1989), Maties Palau Ferré (1997) i Catedral de Santa Creu, Temple Hèrcules (2016). A través de la seva trajectòria fem una lectura de l'art català i empordanès a l'època de la transició democràtica.

A l'exposició, comissariada per la historiadora de l'art i Doctora en Humanitats Mariona Seguranyes, es ressegueix la trajectòria de Josep Vallès Rovira (Bellpuig, 1931- Agullana, 2020), on s'exhibeixen obres dels amics artistes que pertanyen a la seva col·lecció, acompanyades de cites d'articles que els hi va dedicar. Hi són presents obres d'Amèlia Riera, Daniel Argimon, Antoni Tàpies, Elena Paredes, Josep Puig Manera, Josep Guinovart, Josep Bonaterra, Bartomeu Massot, Evarist Vallès, i Joan Sibecas. També s'exposa una selecció de la seva col·lecció de tapes de vàter artístiques, batejades per Camilo José Cela com "Opercula Latrinae", obres d'August Puig, Amèlia Riera, Josep Guinovart, Antonio Beneyto, Bartomeu Massot, Evarist Vallès, Daniel Lleixà, Miquel Duran i Carme Riera, així com diversa documentació del seu arxiu, com fotografies i llibres dedicats.

Aquesta exposició, procedent de la Fundació Valvi, va acompanyada del volum homònim editat per l'Institut d'Estudis Empordanesos, en què s'ha estat treballant al llarg de dos anys, amb textos de Josep Playà, Arnau Puig, Oriol Pi de Cabanyes ,Teresa Costa Gramunt, Domènec Moli, José Corredor-Matheos, Mariona Seguranyes i el mateix Josep Vallès, amb un pròleg a cura de Glòria Bosch.

La inauguració es podrà veure a través de les xarxes de Roses Cultura i comptarà amb la participació del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roses, Èric Ibañez, de la presidenta de l'Institut d'Estudis Empordanesos, Anna Maria Puig Grissenberger i de la comissària de l'exposició Mariona Seguranyes, que farà un recorregut virtual per tots els quadres que es podran veure a Ca l'Anita.

També es podrà veure l'entrevista inèdita que van mantenir Josep Vallès Rovira i Arnau Puig el 31 de maig de 2018.

L'exposició es podrà visitar del 19 de desembre al 24 de gener de dilluns a divendres de 10 h a 13.30 h i de 17 h a 19.30 h, els dissabtes de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h i els diumenges i festius de 12 a 14 h i de 17 a 20h.