Els Reis d'Orient arribaran a Castelló d'Empúries el 5 de gener amb música i dansa

Malgrat les dificultats i complicacions que suposa l'organització d'actes d'aquestes característiques, la Comissió de Reis i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries han treballat de valent perquè ses Majestats arribin a la vila comtal el proper dia 5 de gener. L'arribada però, no serà tal i com estem acostumats perquè s'ha hagut d'adaptar a la situació actual; s'han habilitat tres espais per poder fer la recepció: l'envelat de la Plaça de les Palmeres, el Pati del Palau dels Comtes i la Sala Polivalent. A cada lloc s'hi acollirà la comitiva formada per la Banda de percussió dels Senyors del Foc, una companyia de dansa (Esbart Dansaire de Castelló d'Empúries, Escola de Nou Moviment i Col·lectiu el Paller o l'Espai En Dansa), els Reis Mags i un dinamitzador que animarà l'ambient. L'espectacle a l'envelat de la plaça de Les Palmeres d'Empuriabrava, començarà a les cinc de la tarda, a un quart de set de la tarda es portarà a terme a la Sala Polivalent i a dos quarts de vuit de la tarda es tancarà el cicle al Pati del Palau dels Comtes.

Per a poder-hi accedir, tothom haurà de descarregar-se la seva entrada numerada (https://castelloempuriabrava.koobin.com/) i validar-la a l'accés del recinte. Es fa una crida a les famílies perquè per cada nucli familiar, a part dels infants, només hi vagin dues persones adultes i vetllar així, perquè hi hagi el major nombre de criatures possible. Es demana també, que només s'apuntin a un dels tres recintes i que en el cas de tenir l'entrada i finalment no poder assistir a l'esdeveniment, es notifiqui a cultura@castello.cat. Les entrades es podran reservar a partir de dilluns, 14 de desembre.

Pel que fa al carter reial, aquest any s'ha optat per habilitar un campament a l'espai del Pati del Palau dels Comtes perquè els nens i nenes puguin dipositar la seva carta en una bústia màgica, sota l'atenta mirada del Patge Reial. Per a poder-hi entrar, i mantenint els protocols establerts per la Generalitat, també s'hi haurà d'accedir amb entrada. En aquest cas, cada família s'haurà d'inscriure a un dels tres torns (de dos quarts de sis a dos quarts de set de la tarda, de dos quarts de set a dos quarts de vuit de la tarda o de dos quarts de vuit a dos quarts de nou del vespre); l'aforament serà limitat a 20 famílies per torn.

Consulta tota la informació relacionada amb el Nadal a l'Alt Empordà