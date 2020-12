Els pessebres vivents mantenen la flama ben viva

Pastorets i pessebres vivents són dues de les tradicions més arrelades a la nostra cultura popular nadalenca. La pandèmia ho ha capgirat tot, fins i tot això. Dels quaranta-vuit pessebres integrants a la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya només tres han confirmat, avui dia, que es faran presencialment, si les xifres de la pandèmia ho permeten. La resta han decidit no fer-los. Tots, però, seran presents a la xarxa, ja que han creat un canal especial on penjaran continguts, principalment vídeos, amb grups bombolla que recreen escenes i que ja s'estan enregistrant per «mantenir viu l'esperit de Nadal».

La presidenta de la Federació i presidenta del pessebre vivent de Manresa, Àngels Serentill, explica que la pandèmia els ha portat a reflexionar sobre temes «que mai ens hauríem plantejat abans». És el fet de tenir en compte a«tota aquella gent malalta o limitada físicament que mai podien anar a veure un pessebre vivent». Ara, amb tot el que preparen, podran gaudir-ne des del sofà de casa. «És una eina que ens ajudarà a mantenir-nos vius i que, potser, es pot quedar», reconeix Serentill. Ella es declara una entusiasta dels pessebres. Afirma que «tots en tenim moltes ganes, però els pessebres són transgeneracionals i hi participen des de nadons fins a gent molt gran i això fa molt difícil de gestionar-los». Per tirar-los endavant calia tenir present molts aspectes: des de les llicències de seguretat, la reducció de figurants, a qui triar per fer les escenes... Fins i tot es van fer enquestes entre els figurants, que són tots voluntaris, i va prevaler «la seguretat i la salut de les persones». Serentill es pregunta com es poden adaptar a la pandèmia. «Cada pessebre té les seves característiques i els muntatges són complicats», comenta, tot afegint que són conscients que petits grups de visitants es poden controlar, però els ingressos que tindrien no servirien per eixugar les mínimes despeses. Cal tenir present que «el 99% de les entitats que fan pessebres són sense ànim de lucre» i es nodreixen de persones que estimen la tradició.



Una taula rodona

Justament fa pocs dies, la Federació va impulsar una taula rodona amb diferents representants de les Federacions de Pessebristes, de Pessebres Vivents i la Coordinadora de Pastorets. Van anomenar-la 'Reinventem el Nadal' perquè hi plantejaven dubtes i possibles solucions a la situació. «Estem mirant d'adaptar-nos, però jo soc del parer que l'aturada no ens farà mal perquè estarem, realment, molt actius», assegura Serentill. La presidenta explica, quasi emocionada, tots els recursos i les inventives que han desplegat totes les associacions de pessebres vivents del país. Cal destacar Bàscara, per exemple, que està gravant un vídeo amb figures de fusta i que projectaran a la plaça de l'Església. També ja s'ha fet públic un vídeo promocional dels pessebres, per anar escalfant motors, amb música adaptada d'un tema d'Ed Sheeran, amb lletra de Lourdes Serra, adaptació musical del mestre Enric Colomer i la veu d'Albert Martínez.



Àngels Serentill assegura rotunda que durant la taula rodona va quedar ben clar que «no pensem ni volem desaparèixer, que tot i les incerteses d'una temporada atípica estem engegant projectes innovadors i tots estem engrescats i amb ganes de transmetre-ho». Va ser, com reconeix, «tota una declaració d'intencions» dels representants d'un col·lectiu que sempre ha estat molt actiu i ha tingut «un gran esperit de superació». La presidenta de la Federació veu molt difícil que «els pessebres vivents morin, perquè tots els que els promovem, ho fem per amor a l'art i, sobretot, per un amor incondicional a la cultura del nostre país». Ells afirmen que «és la cultura viva que es transmet a través dels anys, és un sentiment». Aquesta tradició, tant a l'Alt Empordà com a la resta de Catalunya, mobilitza, cada Nadal, milers de persones. Una bona part s'hi bolca en organitzar-los i l'altra en gaudir-los.