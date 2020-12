L'Escala acollirà el proper estiu un nou festival amb Joan Dausà com a protagonista

L'Escala acollirÓ el proper estiu un nou festival amb Joan DausÓ com a protagonista

Joan Dausà publicarà nou disc la pròxima tardor produït per Santos & Fluren (Blind Records) i Dídac Fernandez. El cantant va tancar la seva gira d'Ara Som Gegants a finals de 2019, vivint una de les etapes més dolces de la seva carrera. Va ser aleshores quan va anunciar que necessitava una aturada per agafar aire i compondre cançons per al disc que justament ara està en procés d'enregistrament.

El cantant també anuncia els únics (i molt especials) concerts que realitzarà aquest estiu. Tindran lloc el darrer cap de setmana de juny i el primer de juliol a l'Escala, al recinte de la ciutat grega i romana d'Empúries (Museu d'Arqueologia de Catalunya), en el marc d'un nou esdeveniment ideat per ell mateix titulat "Respira: Un concert, una festa, una experiència". Aquesta cita no només serà única pel marc especial on s'ubica sinó també perquè el públic assistent serà el primer a escoltar abans que ningú totes les cançons que mesos més tard formaran part del nou disc.

Joan Dausà coneix bé l'Escala, que l'acull durant llargues temporades i que precisament li ha servit de teló de fons durant la composició d'algunes de les noves cançons.

"Respira: Un concert, una festa, una experiència" es concep com un espai de trobada sota els pins, al costat del mar i amb la ciutat grega d'Empúries com a teló de fons. El Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries, que acollirà els concerts, treballa per la promoció de la cultura i el desenvolupament de la societat a través d'un dels més importants jaciments grecs i romans de la Mediterrània occidental.

A part dels concerts de Joan Dausà, el recinte del festival comptarà amb un espai Village on abans i després de l'actuació, el públic podrà degustar la gastronomia de l'Empordà i fer una cervesa, un bon vi o còctels d'autor. Aquest espai comptarà amb l'actuació d'un DJ que tancarà cadascuna de les quatre vetllades programades.

Aquest esdeveniment complirà totes les mesures de seguretat decretades en el moment de dur se a terme l'activitat.

"Respira: Un concert, una festa, una experiència" compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala, que considera que el fet que Joan Dausà hagi escollit l'Escala per fer aquest esdeveniment és una molt bona notícia a nivell cultural i turístic i reforça la tasca que s'està duent a terme en aquest àmbit a nivell municipal en els darrers anys.