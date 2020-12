Vilafant obre convocatòria pel concurs de còmic i de fotografia filosòfica

L'Ajuntament incentiva la participaciˇ amb premis en metÓlĚlic i cursos online

L'Ajuntament de Vilafant ha obert la convocatòria per la segona edició pel concurs de còmic de Vilafant arriba aquest any a la seva segona edició i com a novetat s'ha ampliat a dues convocatòries: La primera de 12 a 16 anys i la segona per a majors de 16 anys. Les obres es podran presentar en color o en blanc i negre i la temàtica és lliure. Poden tenir un mínim de quatre pàgines i el termini per presentar el còmic a concurs és el proper 30 d'abril del 2021.

Els premis consisteixen en 80 euros i de 45 a-60 euros en cursos online d'il·lustració i dibuix de còmics per a majors de 16 anys i 100 euros en llibres i còmics a la Llibreria Bookman.

L'Ajuntament també ha convocat la 17a edició del concurs de fotografia filosòfica. És obert a tothom i s'hi poden presentar un màxim de tres fotografies fins al 20 de febrer. La tècnica és lliure. Només es necessita una fotografia, un títol i una breu explicació (pot ser una cita, un text, un poema...) que lligui el títol filosòfic i la fotografia amb Vilafant. El premi consistirà en cinquanta euros en metàl·lic i cinquanta euros per gastar en cursos. La convocatòria ja està oberta per poder aprofitar els dies de Nadal per captar les millors imatges.

Les bases es poden consultar al web: vilafant.cat.