Cròniques de llum: un recorregut dalinià, a Figueres

Minyons i minyones d'arreu, grans i petits, ha arribat el Nadal a Figueres: il·luminats per Dalí. De totes les activitats que ofereix la ciutat, per aquestes dates és obligatòria i imprescindible la visita guiada que us portarà a recórrer la vila amb els màgics ulls de Salvador Dalí; a través dels seus portals/calaixos ens obre en les dotze llums/postals dalinianes colgades a l'aire, no només el seu bast món interior, sinó la crònica del seu temps. Una visita que Anna Garcia i Bel Bellvehí, guies de Figueres, encomanen i fan entranyable.

El recorregut emmarca dotze llums/postals de les dinou que Dalí va arribar a pintar –des del 1958– per una farmacèutica alemanya, amb un text en prosa lírica complementari, que bellament us recitaran. Entre llums, pintura, versos i el mormol de l'espai descobrireu anècdotes i us submergireu en el Nadal de l'infant Dalí, del qual mai va deixar de ser el rei (literalment amb la corona posada. Les guies us faran cinc cèntims).

L'adoració per la seva mare, el Sagrat Cor de Jesús i la neu de farina tamisada en el pessebre entrelluquen la profunditat espiritual d'aquest geni, que va voler fer arribar a les masses el missatge que la dualitat era el Tot: ciència i fe unit al pal de paller de l'avet com a símbol Universal i reconeixible. Les dotze llums/postals intitulades –com per exemple Embrió de lluna, de quan l'home va trepitjar la lluna per primera vegada– són representacions surrealistes amb la crònica corresponent de cada any i els típics elements ornamentals dalinians: àngels, papallones, formigues, espardenyes, barretines, la immortalitzada cosina del pintor –que morí de jove– en forma de campana o saltant a la corda... Tan sols dos d'aquests llums/postals un personatge sosté l'avet.

Així que, «surrealitzem-nos»!, de millor manera possible, aquesta n'és una bona, truqueu a l'Oficina de Turismes de Figueres o per via de la xarxa a Visit Figueres, i reserveu. Les visites continuen els dies 12, 19 i 27 de desembre i 2 i 9 de gener a les sis de la tarda.

