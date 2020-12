Carles Pujol dedica la sessió LP del cicle 78 RPM al bateria del mític grup Sangtraït

La directora de la biblioteca de Figueres, Carles Pujol i Edu Bonet

El periodista figuerenc Carles Pujol coneix, com ningú, Sangraït, un dels grups de rock mítics de l'Empordà. La setmana passada, va parlar del disc L'útim segell dins la Sessió LP del cicle 78 RPM, una proposta del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona per a fomentar la música en aquests equipaments. L'activitat es va emetre en streaming des de la Biblioteca de Girona.

Pujol va conversar al llarg d'una hora amb Edu Bonet repassant les 12 cançons d'aquest disc del 1991 i que conté títols imprescindibles de la història del grup jonquerenc com Furtadora d'ànimes, El guerrer o la balada Somnis entre boires. Durant la sessió, Josep Serra de Radio Cassette Night es va encarregar de punxar fragments de tot l'àlbum i recordar altres cançons que, a escala mundial, van marcar aquell any.

L'acte es va dedicar a la memòria del bateria del grup, Martín Rodríguez, que va morir el mes de gener passat «i a qui devem un homenatge que la pandèmia no ens ha permès», va concloure Carles Pujol.