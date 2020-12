La biblioteca de Garriguella i Pangea Cultural promouen el taller «Del llibre a l'arbre»

La biblioteca de Garriguella i Pangea Cultura impulsen aquest divendres un taller artístic pensat per aquestes dates. S'anomena Del llibre a l'arbre i té com a finalitat el fet de donar una segona vida als llibres en desús fent decoracions per a l'arbre de Nadal. El taller està pensat per a infants des de P3 fins a 4t de primària de l'escola Joaquim Gifre del poble.

Cadascun dels grups –se'n faran quatre– treballaran dins la seva bombolla de convivència. El taller, que és gratuït, es durà a terme a la tarda, a partir de les 5, a la Sala Polivalent. Per participar-hi, cal inscriure's prèviament a lapangeacultural@gmail.com, posant-hi el nom de l'infantil i del tutor així com un telèfon de contacte. Aquest taller, expliquen els seus organitzadors, està totalment adaptant a les mesures de seguretat de la Covid-19.

