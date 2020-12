Llueixen un gran pessebre a l'entrada de l'última fàbrica de taps de suro d'Agullana

Artur Genís va començar a fer pessebres de ben petit, fa més de cinquanta anys, una tradició que ha anat mantenint viva fins ara. Nascut a Agullana, és en aquest poble, a l'entrada de la casa familiar on exhibeix orgullós la seva creació a tothom qui la vulgui contemplar. Ha tardat quasi un mes a muntar-lo i un dels seus fills l'ha ajudat a fer-ho possible, ja que fa quasi 10 m2 de superfície amb un gran nombre de figures i estructures que emulen, en un racó, Agullana i el campanar.

Des del mes d'agost i a causa de la pandèmia, Genís i la seva família s'han instal·lat de nou al poble. La seva vida professional el va dur a viure a Barcelona i Girona, sempre mantenint-se, però, fidel a l'Empordà. Com fidel ha estat a muntar el pessebre. Ell recorda quan de petit el tió li cagava alguna figureta i així, a poc a poc, «vaig anar agafant afició». Ningú altre a casa abans s'hi havia bolcat i va desplegar-se l'afició ja d'adult.



Aquest pessebre, que sempre desperta molt interès, reprodueix Betlem amb tota mena d'escenes com ara el naixement, l'arribada dels Tres Reis o l'anunciació als pastors. També hi ha, però, «deu mil coses més», reconeix Genís. Entre aquestes un desert molt extens amb dues haimes on hi ha molta activitat: un venedor de catifes, un altre de dàtils... Tampoc hi falta un olivar amb el pastor que talla llenya o una vinya. Les figures d'aquest pessebre es veuen de lluny: fan uns 18 centímetres d'alçada i provenen de cases artesanes de Múrcia on hi ha molta tradició. Les estructures les construeix el mateix Genís amb suro, cartró, guix, entre altres.



Una casa amb història

La casa on es mostra el pessebre té molta història. Va ser, com explica Genís, la seu de l'última fàbrica de taps de suro d'Agullana que dirigia el seu pare, Facundo Genís, qui també va ser alcalde. «L'entrada és molt gran perquè era per on entraven els treballadors», comenta Genís que explica que ell mateix va llogar la fàbrica a un dels treballadors del seu pare qui es va encarregar de mantenir-hi l'activitat. Artur Genís, a més, no només fa aquest pessebre. També ajuda a Joan Reynal a muntar el de l'església parroquial.