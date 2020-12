Anglada ens convida a visitar Vic a través de la seva mirada

L'any 1990 Maria Àngels Anglada (1930-1999) va ser convidada pel pintor Albert Estrada Vilarrasa a acompanyar les aquarel·les que ell havia fet sobre Vic amb textos seus inèdits i, fins i tot, algun poema. El resultat va ser el llibre Apunt de Vic (Edicions Ausa) actualment descatalogat o difícilment trobable. Amb la voluntat de recuperar-lo alhora que actualitzar-lo, Rosa Geli Anglada ha editat 'Vic, escrita amb els ulls', que recull aquells mateixos textos i fragments d'altres obres acompanyats, ara, per fotografies de gran qualitat, especialment pensades per aquest projecte, del fotògraf osonenc Toni Anguera.

El llibre, que inclou un pròleg del reconegut poeta Lluís Solà, convida el lector a conèixer i descobrir la capital d'Osona, ciutat natal, d'infantesa i joventut de Maria Àngels Anglada. És, com explica la seva filla Rosa Geli, «una altra mirada sobre Vic», un passeig per aquesta ciutat que ella tant estimava i on sempre tornava, molt present en la seva narrativa i poesia, complementada amb les fotografies captades per Anguera d'espais i racons vistos des de perspectives diferents de les habituals. Tot i que no hi falten els escenaris principals de la ciutat, «no és el Vic més vist», assegura convençuda Geli.



Aquesta nova edició no només es nodreix d'aquells textos que Anglada, en el seu moment, va escriure per donar calidesa a les creacions del pintor Albert Estrada Vilarrasa, sinó que s'han afegit parts d'un pregó que va fer l'escriptora amb motiu de les Festes de Sant Miquel dels Sants i que mai s'havia publicat, i fragments del conte No em dic Laura, en el qual Anglada rememora la seva infantesa i adolescència en aquella Vic de la postguerra. També s'hi poden trobar fragments de La gent del rei, on l'autora evoca un personatge netament viguetà, el poeta de la baixa edat mitjana, Andreu Febrer, responsable de traduir al català La Divina Comèdia de Dante. La inclusió d'aquests textos ens remet a nous escenaris de la ciutat, descrits també a través de les fotografies d'Anguera. Això ha permès ampliar aquest passeig tan personal.



Amb la publicació de 'Vic, escrita amb els ulls', s'aconsegueix l'objectiu bàsic que tenen des de fa anys les hereves dels drets d'autor de l'obra d'Anglada, és a dir, «que tota l'obra de l'escriptora estigui a l'abast» del públic. Rosa Geli reconeix que és una fita «difícil» que, a poc a poc, es va aconseguint. Els darrers temps s'ha reeditat els llibres Sandàlies d'escuma (L'Avenç), Artemísia (Brau) i Les closes (L'Avenç). Tot i això, encara queda obra pendent i ja descatalogada, com li passava al llibre sobre Vic.

Llibreries i espais on trobar-lo

Del llibre, que compta amb el disseny del figuerenc Manel Gràvalos, se n'han editat cinc-cents exemplars que distribuirà la família, ja que, com diu Geli, «està molt dirigit a Vic, sigui als mateixos viguetants que s'estimen Vic, als visitants que busquen alguna cosa diferent o els seguidors de l'obra d'Anglada». El llibre es troba, doncs, a les principals llibreries de Vic, al Museu Episcopal, a l'Oficina de Turisme. També, però, es pot comprar a les llibreries L'Auca, Edison i La Ploma, de Figueres, i Vitel·la, de l'Escala i Palafrugell. Rosa Geli recorda que Enriqueta Anglada, germana de l'escriptora, és qui ha finançat aquesta acurada edició i que també han rebut el suport de la Diputació de Girona i el mateix Ajuntament de Vic.

Vic escrita amb els ulls

Maria Àngels Anglada (fotos Toni Anguera)

Autoedició - 20 euros