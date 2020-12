Roses restaura dues plaques dels carrers Cosconilles i Nou Més Alt datades del segle XIX

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Roses ha encarregat la restauració de les plaques antigues de carrer que es troben instal·lades al carrer Cosconilles i al Nou Més Alt, al centre de la població. D'aquesta manera es conserva i posa en valor un material que forma part del paisatge urbà del municipi des del darrer terç del segle XIX.

L'interès per la recuperació d'aquests elements recau en el seu valor com a document històric i davant el fet que se'n conserven pocs exemples de plaques d'aquesta tipologia a la població. La restauradora encarregada dels treballs, procedeix aquests dies a la neteja i reparació del material ceràmic que forma les plaques, així com al repintat de les lletres dels noms dels carrers, per garantir una correcta conservació.

D'aquesta manera, tal i com assenyala el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Èric Ibáñez, "conservem una part de la memòria urbana de Roses, possibilitant la conservació de les plaques que sortosament han arribat fins als nostres dies, i que ens mostren les característiques pròpies dels treballs de retolació que es realitzaven fa més de 100 anys".