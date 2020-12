La directora teatral Alícia Gorina recupera «Solitud» al TNC

La directora teatral Alícia Gorina adaptarà 'Solitud' de Víctor Català (Caterina Albert) en una versió que es podrà veure a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) del 10 de desembre al 3 de gener.

L'obra és una producció del TNC, amb una dramatúrgia d'Albert Arribas i un repartiment format per Pepo Blasco, Ona Grau, Oriol Guinart, Pol López, Laura Lluna, Adriana Parra, Clara Peteiro, Maria Ribera i Pau Vinyals, ha explicat la sala en un comunicat aquest divendres.

La representació tracta sobre el paisatge com a vocabulari per expressar l'existència, l'animalitat enfront de l'evolució cultural i tècnica o el temps com a geografia humana, i també el descobriment del desig i el "cru aprenentatge de la solitud".

Forma part del programa Epicentre Pioneres, amb el qual el director artístic del TNC, Xavier Albertí, pretén rescatar de l'oblit algunes veus femenines "fonamentals per comprendre la nostra herència cultural".

El programa es va interrompre la temporada passada a causa de la pandèmia, però el TNC l'ha recuperat amb obres com 'Una venjança com n'hi ha poques', de Lluïsa Denís; 'Es rifa un home!', de Rosa Maria Arquimbau; 'Les cartes', de Víctor Català, i 'L'huracà', de Carme Montoriol.