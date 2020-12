Plans de Nadal que no et pots perdre aquest cap de setmana

Plans de Nadal que no et pots perdre aquest cap de setmana

Activitats de Nadal programades per aquest cap de setmana.

Roses

Dissabte 5 de desembre

De 10.00 a 13.00 hores

Virtual

Aquest dissabte, l'Ajuntament de Roses organitza el taller Pessebre plegable. Pop-up il·lustrat per ensenyar les nocions bàsiques del Pop-up i poder construir tot una escena que apareix i desapareix de la manera més senzilla. És gratuït.

Roses

Diumenge 6 de desembre

D'11 a 13.00 hores.

Format virtual



Aquest diumenge, Sa Botigueta organitza, a Roses, un taller creatiu on es pot aprendre a fer ornaments circulars de macramé, amb fil 100% cotó, amb un disseny senzill perfecte per decorar durant aquest Nadal.



Roses

Dissabte 5 de desembre

A les 20 hores

Teatre Municipal de Roses



Solitudes és el segon espectacle de màscares de la companyia basca Kulunka Teatro, Premi Max al Millor Espectacle en 2018. Es pot veure aquest dissabte, a les vuit del vespre. L'obra és una senzilla història que parla de temes tan universals com la família i la difícil comunicació entre les seves diferents generacions, la necessitat d'amor i, sobretot, l'escolta, l'actual incapacitat per a escoltar i respectar a aquells que, com els ancians, han perdut tot el seu poder social.

Figueres

Dijous 10 de desembre

A les 19.00 hores

Centre Cívic Joaquim Xirau de Figueres



Carles Antoner, cuiner i propietari del restaurant Carles Antoner de Lladó cuinarà en directe aquest dijous dues receptes a través de YouTube. És una activitat online i gratuïta, organitzada pel centre cívic Joaquim Xirau de Figueres.

Barcelona

Del 4 de desembre al 8 de gener

Galeria BCM Art Gallery de Barcelona

L'artista Silvia Armesto participa en una col·lectiva de Nadal que s'inaugura aquest divendres a la galeria BCM Art Gallery de Barcelona. El vernissatge es fa el mateix dia 4 amb cita prèvia.

Llançà

Inscripció fins al 13 de desembre. Llança organitza el primer concurs d'aparadors de Nadal. La inscripció és gratuïta fins al 13 de desembre. Es premiaran les millors decoracions dels comerços amb motiu de les festes. Més informació a: www.llanca.cat



Consulta tota la informació de Nadal a l'Alt Empordà