Catcines de Figueres reobre divendres i se suma a la resta de sales de la comarca

Aquest divendres 4 de desembre obre portes l'última de les sales de cinema que quedava tancada a causa de la darrera aturada. Es tracta del complex més gran, Catcines de Figueres que ja ha fet pública la seva cartellera on destaquen els films El jinete del dragón, La vampira de Barcelona, Emma i Sentimental, entre altres. Amb aquesta reobertura ja estaran en marxa, de nou, totes les sales de la comarca: Catcines i Las Vegas, a Figueres, i els Cinemes Roses, a Roses.

Tots aquests espais prenen com a consigna la seguretat que ofereixen, ja que els seus responsables controlen l'aforament i la disposició. De fet, no s'ha constatat cap contagi en una sala de cinema, ja que les mesures són estrictes i es té molta cura de la neteja. Un dels problemes que més patien els responsables de les sales era la manca d'estrenes i la necessitat de tornar a atraure els espectadors després d'un nou lapsus de temps aturades. Per aconseguir-ho, ofereixen, però, unes bones cartelleres. Entre les pel·lícules que més atenció estan aconseguint destaca Sentimental, de Cesc Gay, o Las Brujas, basat en un llibre de Roald Dahl, que es pot veure a totes tres sales.

Amb la represa dels cinemes, a poc a poc es va recuperant l'activitat als espais culturals tot i que encara és difícil tornar a pensar en la normalitat. No es fan conferències ni quasi presentacions de llibres. Cal destacar, però, totes les presentacions que ha previst la llibreria Vitel·la de l'Escala per tot aquest mes de desembre, tant a l'Escala com a Palafrugell, on tenen un segon espai.