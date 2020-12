Vilafant rebrà els Reis d'Orient a l'Espai Àgora, enmig d'un espectacle de llum i color

La Covid-19 farà que una de les recepcions més especials de l'any, canviï de format per evitar aglomeracions en els diferents punts del recorregut que la comparsa reial feia per Vilafant. L'Ajuntament de Vilafant ha anunciat que per continuar fent arribar la il·lusió dels infants de la vila en la nit més màgica de l'any la Cavalcada de Reis se celebrarà d'una manera molt diferent i s'adaptarà a les mesures de prevenció del coronavirus.

L'espai Àgora de Vilafant serà, aquest any, l'escenari de la rebuda dels Reis d'Orient. L'Ajuntament ha preparat aquest espai per fer una rebuda com es mereixen Ses Majestats i sobretot perquè tots els infants puguin veure els tres Reis. L'Àgora és un espai cobert a l'aire lliure, situat a la zona esportiva que gràcies al seu aforament, permetrà que totes les famílies i infants puguin estar asseguts per veure l'arribada reial. «Volem que tots els nens i nenes de Vilafant puguin veure els Reis amb totes les mesures de seguretat, per tant hem pensat una nit de Reis diferent, però on no faltarà la llum,elfoci el color» destaca l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys.

D'aquesta manera petits i grans podran veure de ben a prop als tres Reis i tota la comitiva reial, que estarà preparant els regals per a la nit màgica del 5 de gener, però no es podran asseure a la falda ni establir un contacte directe amb ells, per reduir al màxim el risc de transmissió de la Covid-19. «Conscientsde la situació, estem treballant per oferir la millor rebuda als Reis, procurant que sigui segura i sense perdre la màgia d'aquesta nit tan especial per tothom», explica Francisco 'Kiko' Marín regidor de Festes Populars i Entitats.

La nit de Reis començarà a les 17 h amb el campament reial que estan preparant des de l'Espai Jove amb col·laboració amb els patges reials i diverses entitats del municipi. «Estem molt contents amb aquesta implicació dels nostres joves que ja fa uns anys, reben l'encàrrec de Ses Majestats de recepcionar les cartes durant aquest dia tan especial. Enguany fan un pas més i durant la tarda recolliran totes les cartes dels qui vindran a esperar els Reis i les lliuraran a Ses Majestats tan bon punt arribin a Vilafant», explica César González, regidor de Joventut.

Els patges del campament reial s'agruparan per grups bombolla. L'objectiu d'aquests espais serà que els infants puguin gaudir de tot un recorregut i aprofitin per deixar la seva carta, que es farà de manera esglaonada i on els més petits podran impregnar-se de la màgia d'aquesta nit amb diferents escenes. No hi faltarà el carboner, els fabricants de llaminadures ni els patges que van embolicant els regals per entregar. Tots els infants de Vilafant rebran a casa una carta perquè puguin escriure-hi els seus desitjos per aquesta nit especial.

Entregada la carta, les famílies seguiran el camí que porta a l'Àgora, caminant entre diferents escenes nadalenques. Una vegada dins seran rebuts per uns mestres de cerimònia que precediran l'arribada de Ses Majestats que es preveu cap a dos quarts de set de la tarda. Els Reis seran rebuts amb un espectacle de llum i foc per donar-los la benvinguda al municipi.

L'arribada dels Reis a Vilafant complirà totes les mesures de seguretat, hi haurà un punt d'higienització de mans a l'accés, l'entrada es farà per grups familiars i serà obligatori l'ús de la mascareta durant tota la rebuda reial. No caldrà reserva prèvia, però l'aforament serà limitat. «Aquest any, teníem clar que calia repensar l'arribada dels Reis, però hem volgut mantenir la màgia d'aquesta nit, tot complint totes les mesures de seguretat» conclou l'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys.



Crida a la participació

Per tal de poder realitzar les escenes de Nadal des de l'Ajuntament han fet una crida a la participació per fer de figurants de les diferents escenes i quadres nadalencs. Qui vulgui participar d'aquesta nit màgica, es pot inscriure a la web de l'Ajuntament, simplement cal omplir el formulari on es demana el contacte i l'edat. L'últim dia per apuntar-se serà el 20 de desembre.

